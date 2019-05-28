İlhan Palut: Bu şehre şampiyonluğu getirmeye çalışacağız

Spor Toto 1. Lig play-off finaline yükselen Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Kendi futbol felsefemizi ortaya koyup inşallah bu şehre şampiyonluğu getirmeye çalışacağız." dedi.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak bordo-beyazlı ekip, maçın oynanacağı İstanbul'a gitmek üzere Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde toplandı.

Tesislere gelen bir grup taraftar da futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon boyunca Süper Lig'e çıkmayı çok istediklerini söyledi.

Bu istek ve inançlarını son olarak Adana Demirspor maçında da gösterdiklerini belirten Palut, "Şehirdeki sinerjiyi, enerjiyi, isteği sizler de görüyor ve yaşıyorsunuz. Biz de bunun karşılığını verebilme adına son finalde her şeyimizi ortaya koyacağız, tüm mücadelemizi vereceğiz. Kendi futbol felsefemizi ortaya koyup inşallah bu şehre şampiyonluğu getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Palut, 29 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da yapacakları antrenmanla hazırlıkları tamamlayacaklarını bildirerek, oyunculardan Murat Paluli'nin sakatlığının bulunduğunu ve oynayıp oynamayacağının maç saatinde belli olacağını aktardı.

Hatayspor kafilesi daha sonra hava yoluyla İstanbul'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

Tesiste çalışan bazı kadınların ekibi taşıyan otobüsün hareketi sırasında aracın arkasından su döktüğü görüldü.

Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki Spor Toto 1. Lig play-off final maçı, 30 Mayıs Perşembe günü saat 21.45'te 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

(AA)