İkisinin fiyatı 45 milyon euro

AKŞAM

Trabzonspor, Uğurcan ve Sörloth'un bonservis bedelini belirledi.

Adı İngiliz ekipleriyle anılan kaleci Uğurcan’ın bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Yönetim ise onun için 20 milyon euronun altındaki teklifleri dinlemeyecek.

Avrupa’nın tüm büyük kulüplerinin dikkatini çeken Sörloth içinse 25 milyon euro tabanı belirlendi. Trabzonspor, Crystal Palace Kulübü’ne 6 milyon euro ödeyip, Norveçli’nin bonservisini alacak. Daha sonra da büyük bir karla satacak. İki futbolcu için yönetim minimum 45 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

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