'İkisi de yenildi Çakır'ı atadık'

MERKEZ Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Süper Lig’de sezonun ilk devresinde gündem olan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Alp, hakem yönetimiyle tartışılan F.Bahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili soruları yanıtladı. Çakır, “F.Bahçe-Beşiktaş derbisine haftalar öncesinde Halil Umut Meler’i hazırladık. Bir hafta önce iki takımın da yenilgisi, iki takımın da kamuoyunda yer alması nedeniyle kararı değiştirdik. Halil Umut Meler’e bir hafta öncesinde maç vermemiştik ama böyle bir durum olunca kararı değiştirdik. İki sıkıntılı takımın maçına Cüneyt Çakır ve ekibini vermek istedik. Halil Umut Meler de genç bir arkadaşımız. Bir sıkıntı yaşamaması ve zor durumda bırakmak istemememizden dolayı Cüneyt’e bu maça verdik” dedi.

KEŞKE ZORLU’DA GÖRÜŞMESEYDİK

Alp, “Zorlu’daki görüşmede benim bulunmamın sebebi, kamuoyuna yansıyan ve hakemlerle ilgili şikayetlere dair orada bulundum. TFF Başkanı’nın davetiyle F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile gerçekleşen görüşmede benim bulunmamın ana sebepleri IFAB raporu, hakem atamaları ve hakem kararlarıyla ilgiydi. Ben Zekeriya Alp olarak TFF Başkanımız Nihat Özdemir olduğu müddetçe herkesle her yerde görüşürüm. Ali Koç, ‘ikna oldum, teşekkür ederim’ dedi. MHK Başkanı olarak, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in olduğu her ortamda her kulüp başkanı ile görüşürüm. F.Bahçe’ye her kulübe eşit olduğumuzu söyledim. Zorlu, herkesin hareket halinde olduğu bir yerdi.. Keşke bu toplantıyı orada yapmasaydık” diye konuştu.

KOǒLA 30 YILDIR ÇALIŞIYORUM

Başkan Zekeriya Alp, sahibi olduğu şirketin Koç Holding ile çalıştığının hatırlatılması üzerine, “Koç Holding ile yaptığım çalışmada 30 yılı doldurdum. Bununla da gurur duyuyorum. Yurt dışında bana farklı kapılar açtı. Böyle bir çalışmamı sezon başında bu görev bana tebliğ edildiğinde Nihat Özdemir başkana söyledim. ‘Böyle bir durumum var, biliyor musunuz?’ dedim. Kendisi ‘Sorun yok. Bizim en büyük sponsorumuz Arçelik.’ Ben öyle görevi kabul ettim. Ali Koç ile Zorlu‘da ilk defa bir araya geldik. Bu, neden bu kadar toplumu ilgilendiriyor? Benim firmam 3 gün önce kurulmadı. 41 yıldır ticaret yapıyorum. Bunun 30 yılında Koç Holding ile iş yapıyorum. Koç Grubu’yla ticari ilişkimiz bana göre etik. Bu durumun gündeme gelmesi bana göre çok tuhaf” dedi.

FIRAT AYDINUS 1.5 YIL SONRA BİTİRECEK

MHK Başkanı Zekeriya Alp, “Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar’ın hakemliği bırakmalarındaki sebep olarak performans 1, yaş 2 diyebiliriz. Fırat Aydınus 1.5 yıl sonra hakemliği bırakacak”dedi. Fenerbahçe’nin maçlarını yöneten hakemlerin bir sonraki hafta maç yönetip yönetmemesine ilgili olarak ise Alp, “43 hakemimiz var. Bir hakeme her hafta maç verme şansımız yok. Ancak kime veriyoruz. Bir hakem çok yüksek puan almışsa ödül olarak bir sonraki hafta maç veriyoruz” ifadelerini kullandı

SORGULAMA YOK!

ALP: “Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrasında, 5 hakemle görüştük. Sadece Tarık Ongun’u çağırmadık. Zira bizim üzerinde durduğumuz pozisyonuna çok uzaktaydı. Otorite zaafına karşı o kadar uyarmamıza rağmen orada gerekli müdahale hakemlerimiz tarafından yapılmadı. Maçın diğer pozisyonlarını da rutin olarak değerlendirdik. Zaten biz hakemlerimizle pozisyonları her zaman tartışırız, konuşuruz, değerlendiririz. Özellikle standart kararları sağlamak için bunu yaparız.

TALİMAT ALMAM

Bu görüşmeler de son derece doğal. Bizi üzen bu rutin görüşmenin sorgulama, baskı, cezalandırma olarak yansıtılması Ben hakemlerimle tabi ki görüşürüm, her mekanda görüşürüm. Bunun için kimseden izin de almam, talimat da almam.

EVİMİZDEN UZAKTAYIZ

ALP: “İşler hakarete vardığı benim iş ilişkilerime geldiği zaman insanda şevk kalır mı. Evimizden uzaktayız. Her ay seyahat halindeyiz. El insaf. Gerçekler varsa çıkın yazın. Sen bu işi yapıyorsun karşılığında bunu elde ediyorsun diyin mertçe.”

VİDA’NIN POZİSYONU PENALTI!.

ALP: “F.BahçeBeşiktaş maçında Serdar Aziz ve Vida arasında yaşanan pozisyonda klasik ‘VAR’ konuşmaları yaşandı. İkili mücadele olduğu konuşulmuş. Serdar Aziz-Vida pozisyonunun penaltı olduğunu düşünüyoruz.

HAKEMLİK ÇOK ZOR

TÜRKİYE’DE hakemlik yapmanın zor olduğunu belirten Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp “Ne acıdır ki, futbol ailesi olarak hatayı en aza düşürmesi için getirdiğimiz teknolojiyle hakemlerimizi daha tartışılır hale getirdik” ifadelerini kullandı.