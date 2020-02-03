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Ali'nin bayrak sevdası Ali'nin bayrak sevdası KAYSERİ’NİN Develi ilçesinde yapılan tekvando kuşak atlama sınavının ardından 11 yaşındaki Ali Titiz, hocası Ramazan Şimşek’in Yunan milletvekili Ioannis Lagos’un Türk bayrağına yaptığı saygısızlığı anlatmasıyla gözyaşlarına hakim olmadı.

Çebi: Dönme vakti gelmişti Çebi: Dönme vakti gelmişti “Zorlu anlarda, kendi camiasının çocukları daima Beşiktaş’a sahip çıkmıştır. Sergen Yalçın’ın kulübüne dönme vaktinin artık geldiği kanaatine vardık.”

Ganalı Kartal Ganalı Kartal Kevin Prince Boateng, Beşiktaş’la ilk idmanına çıktı. 32 yaşındaki Ganalı oyuncu, antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla ve teknik direktör Sergen Yalçın’la bir süre sohbet etti.

'Hayal kırıklığıydı' 'Hayal kırıklığıydı' OLYMPİAKOS’UN yolunu tutan Emre Mor, bir veda mesajı yayınladı.

'İkinci Vedat olurdum' 'İkinci Vedat olurdum' BALIKESİR’DE 1. Amatör Küme takımlarından Karesibeyi Vicdaniyespor’da forma giyen 25 yaşındaki Hasan Kılıç, 130 kilo olmasına rağmen futbol tutkusundan vazgeçemiyor.

Kaptanlar söz verdi: Şampiyon olacağız Kaptanlar söz verdi: Şampiyon olacağız Emre Belozoğlu, “Sizi güldürmek için terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz” dedi. Ozan Tufan ise “Şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.