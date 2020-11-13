  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Kasım 2020 Cuma 17:13
  • |
  • Son Güncelleme:

İkinci antrenman seansında da Max Verstappen zirvede

İkinci antrenman seansında da Max Verstappen zirvede

Paylaş

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde 2'nci antrenman seansı tamamlandı.

9 sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, 5,3 kilometrelik pistte bugün saat 11.00'de yapılan 1'inci antrenman seansıyla start aldı. İlk antrenman seansının ardından saat 15.00'te ise 2'nci antrenman seansı yapılırken, günün iki seansı da 1,5 saat sürdü.

İlk antrenman seansını lider tamamlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ikinci antrenman turunda da zirveyi alan isim oldu. Verstappen, 1.28.330'luk derecesiyle ilk sırayı aldı. Ferrari pilotu Charles Leclerc, 1.28.731'le 2'nci sırayı alırken, Mercedes'ten Valtteri Bottas ise 1.28.905'le 3'üncü sırada yer aldı.

İlk antrenman seansını 15'inci sırada noktalayan Mercedes'in yıldızı Lewis Hamilton ise 2'nci antrenman seansında 1.29.180'lik derecesiyle 4'üncü sırada yer aldı.

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix 2'nci antrenman seansında ilk 10'da yer alan isimlerin elde ettiği dereceler şu şekilde:

1- Max Verstappen - Red Bull - 1.28.330

2- Charles Leclerc - Ferrari - 1.28.731

3- Valtteri Bottas - Mercedes - 1.28.905

4- Lewis Hamilton - Mercedes - 1.29.180

5- Alex Albon - Red Bull - 1.29.363

6- Daniil Kvyat - AlphaTauri - 1.29.689

7- Pierre Gasly - AlphaTauri - 1.29.944

8- Sebastian Vettel - Ferrari - 1.30.022

9- Lance Stroll - Racing Point - 1.30.297

10- Lando Norris - McLaren - 1.30.907

Formula 1 Türkiye GP'de yarın saat 12.00'de 3'üncü antrenman seansı yapılacakken, saat 15.00'te ise sıralama turları koşulacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fener'i yıkan bir sakatlık haberi daha! 3-4 hafta yok
Fener'i yıkan bir sakatlık haberi daha! 3-4 hafta yok

Fener'i yıkan bir sakatlık haberi daha! 3-4 hafta yok

Kulüpler ve TFF'den tarihi karar geliyor
Kulüpler ve TFF'den tarihi karar geliyor

Kulüpler ve TFF'den tarihi karar geliyor

Fenerbahçe'de yıldız oyuncuya ilk 11 yolu açıldı
Fenerbahçe'de yıldız oyuncuya ilk 11 yolu açıldı

Fenerbahçe'de yıldız oyuncuya ilk 11 yolu açıldı

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu
Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar İrfan Buz'u getirdi.

Başkan 2 ayrılığı birden açıkladı
Başkan 2 ayrılığı birden açıkladı

Başkan 2 ayrılığı birden açıkladı

Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Takımdan memnunum. İyi ve genç oyuncularınız var. Hepsinden faydalanarak Kayserispor'u iyi bir yere getireceğiz" dedi.

G.Saray'da bir futbolcuda koronavirüs! Milli takım kampında...
G.Saray'da bir futbolcuda koronavirüs! Milli takım kampında...

G.Saray'da bir futbolcuda koronavirüs! Milli takım kampında...

Galatasaray, milli takım kampında olan bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Jamaikalı sol kanadın yeni adresi Türkiye oluyor
Jamaikalı sol kanadın yeni adresi Türkiye oluyor

Jamaikalı sol kanadın yeni adresi Türkiye oluyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile TFF 1.Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, Junior Flemmings'in peşinde düştü.

Galatasaray'da seçim tarihi ve yeri açıklandı
Galatasaray'da seçim tarihi ve yeri açıklandı

Galatasaray'da seçim tarihi ve yeri açıklandı

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 19 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Aralık Cumartesi günü aynı yer ve saate yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'ye yeni sponsor
Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Mobil ticaret uygulaması Getir, Fenerbahçe'ye sponsor oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.