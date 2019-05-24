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İki yolcudan 179 milyon geliyor

İki yolcudan 179 milyon geliyor

G.Saray yönetimi, Diagne ve Belhanda’yı satıp, 179 milyon TL’yi kasasına koymayı hedefliyor.

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

GALATASARAY, yeni sezonda yolları ayıracağı iki oyuncuyu belirledi. Bu isimlerden ilki Faslı orta saha Belhanda… Faslı oyuncunun Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaştığı belirtildi. Yıllık 5.5 milyon euro kazanacak Belhanda için Cim-Bom’a ödenecek rakam ise 11.5 milyon euro… Gönderilecek diğer oyuncu olan Diagne için ise bir Katar ekibi 15 milyon euro ile Sarı-Kırmızılı yönetimin kapısını çaldı. Yönetim, gelen teklifi değerlendirecek. Kasımpaşa’ya bonservis bedeli olarak toplam 13 milyon euro ödem yapılmıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iki oyuncunun gönderilmesine sıcak bakıyor. Yerlerine iyi takviyeler yapılacak

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