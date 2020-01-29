İki yıldız 2 hafta yok

KONYA maçında sakatlanan Saracchi ve Falcao’nun sağ uyluk adale grubunda orta derece zorlanma ve kanama tespit edildi.

AKŞAM

İki futbolcunun da en az 2 hafta oynaması beklenmiyor. Zaten Kayserispor maçında dinlendirileceklerdi. Kasımpaşa önünde de yoklar.