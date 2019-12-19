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  3. İki maç ceza alan Garry Rodrigues, Beşiktaş derbisinde oynamayacak

İki maç ceza alan Garry Rodrigues, Beşiktaş derbisinde oynamayacak

İki maç ceza alan Garry Rodrigues, Beşiktaş derbisinde oynamayacak

PFDK, Sivasspor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi.

Garry Rodrigues, pazar günkü Beşiktaş maçında oynamayacak.

İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.12.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, müsabaka sonrası flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"


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