İki dev Milli yıldız için transferde karşı karşıya

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Sezon başında Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, bu kez milli yıldız için harekete geçecek. Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki golcünün transferiyle de bizzat ilgilenecek, ocakta imza attırmaya çalışacak.

Bu sezon yaptığı takviyelerle transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, ocak ayı öncesi de şova hazırlanıyor.

Geniş ve alternatifli kadrosuyla rakiplerine gözdağı veren sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de işi sıkı tutmayı hedefliyor.

KANARYA KENAN KARAMAN'IN PEŞİNDE!

Sezon başında Mert Hakan Yandaş transferinde Galatasaray ile çekişen sarı-lacivertliler, bu kez de Kenan Karaman için yarışa girecek.

Fenerbahçe, uzun süredir sarı-kırmızılıların gündeminde olan milli futbolcunun transferi konusunda kısa süre içinde harekete geçecek.

Sarı-lacivertliler, formasını giydiği Alman 2. Lig takımlarından Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki golcüye ocak ayında imza attırmayı planlıyor.

EMRE ABİ İŞBAŞINDA!

Sportif direktör Emre Belözoğlu, önceki transferlerde olduğu gibi Kenan'la yapılacak görüşmelerde bizzat yer alacak.

Fenerbahçe'nin bonservis ödemeden imza attırmak istediği Kenan Karaman, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğündeki A Milli Takım'ın da son dönemde vazgeçilmezleri arasına girdi.

MİLLİ TAKIM'DA YILDIZLAŞTI

Ay-yıldızlı ekibin son maçında öne çıkan isimlerin başında tartışmasız Kenan Karaman geliyor. Yıldız futbolcu, ilk 11'de başladığı son 5 milli karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı. Genç futbolcu, milli formayla toplam çıktığı 16 maçta da 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

147 MAÇ, 23 GOL, 14 ASİST

Profesyonel kariyerinde Hoffenheim, Hannover ve Fortuna Dusseldorf formaları giyen Kenan Karaman 147 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 23 ağları sarstı, 14 asist yaptı.