  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 09:32
  • |
  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 09:34

İki dev kupa da İstanbul'da sahibini bulabilir

İki dev kupa da İstanbul'da sahibini bulabilir

Paylaş

Avrupa Kupaları'nı Ağustos ayında daha önce belirlediği takvime göre oynatmayı hedefleyen UEFA, bir yandan da alternatif planını hazır tutmak istiyor. Bunun için de düşünülen ilk adres İstanbul. Yarı finalleri de şampiyonluk maçına ev sahipliği yapacak İstanbul'da oynatma seçeneğini yedekte tutan UEFA'nın kapısını çaldığı TFF, organizasyon için her türlü garantiyi verdi.

Yerel liglerin 2 Ağustos’a kadar tamamlanmasını isteyen UEFA, Avrupa Kupaları’nı daha önceden hazırlanan takvime göre ve belirlenen şartlarla Ağustos ayında oynatmayı hedefliyor. Futbolun patronu bir taraftan da B planını hazır tutmak istiyor. B planında ise ilk adres İstanbul. Kapısı çalınan yer ise Türkiye Futbol Federasyonu.

İki kupa da olabilir

UEFA net bir şekilde federasyona, “Hazır mısınız, Ağustos’ta yarı final ve finali İstanbul’da oynatmayı planlasak organizasyonun üstesinden gelebilir misiniz?” diye sordu. TFF, ”Sıkıntı olmaz, organize ederiz” yanıtını verdi. Daha önce finallere ev sahipliği yapan 4 büyük stada sahip İstanbul’da sadece Devler Ligi’nin değil, Avrupa Ligi yarı finallerinin de yapılabileceği UEFA koridorlarında konuşuluyor. Kararın 27 Mayıs’ta yapılacak toplantıda verilebileceği belirtiliyor.

Neden İstanbul?

- Şampiyonlar Ligi finali zaten İstanbul’da oynanacaktı, şehir organizasyona hazır.

- Takımların şehirden şehire seyahat yapması gerekmeyecek, izole ortamda olacaklar.

- Türkiye’nin salgınla mücadelede başarılı olması, Avrupa ülkelerine sağlık yardımı yapması.

Muhteşem statlar muhteşem finaller

2005 - Atatürk Olimpiyat; Devler Ligi şampiyonunun belirleneceği stat, 2005’te de Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.

2009 - Şükrü Saracoğlu; 2009’da UEFA Kupası adı ile son kez düzenlenen Kupa 2 finali, Fenerbahçe’nin sahasındaydı.

2013 - Türk Telekom; Galatasaray ’ın stadında 2013’te FIFA U20 Dünya Kupası’nda final dahil 11 maç oynandı.

2019 - Vodafone Park; Beşiktaş’ın maçlarını oynadığı statta, 14 Ağustos 2019’da UEFA Süper Kupa düzenlendi.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Nazım Sangare Galatasaray'a imza atmaya hazır

title

Trabzonsporlu Jose Sosa'ya şaka gibi teklif

title

Galatasaray'dan Ahmet Çalık'a transfer izni

''Kupaları sahada vereceğiz''

SPOR GÜNDEMİ

Beyoğlu'nda ağlaya ağlaya yürüdüm
Beyoğlu'nda ağlaya ağlaya yürüdüm

Beyoğlu'nda ağlaya ağlaya yürüdüm

Semih Yuvakuran, Galatasaray'la köprüleri attiğı o görüşmeyi AKŞAM'a anlattı: “Selçuk Uygur, ‘Bu odadan çıkarsan bir daha giremezsin' dedi. Ben de ‘Bir daha buraya gelirsem şerefsizim' dedim. Hüngür hüngür ağlayarak Beyoğlu sokaklarında yürümeye başladım. Arkamda yüzlerce gazeteci. Kadınlar beni çevirip, ‘Hangi fi lmde oynuyorsun' diye soruyordu.”

Bjelica'ya 2 milyon euro
Bjelica'ya 2 milyon euro

Bjelica'ya 2 milyon euro

Gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Bjelica ile görüştüğünü, 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon euro ücret önerdiğini yazdı.

Milli yıldız Cimbom'a! 'Pazarlık yapmadan imzayı atarım'
Milli yıldız Cimbom'a! 'Pazarlık yapmadan imzayı atarım'

Milli yıldız Cimbom'a! 'Pazarlık yapmadan imzayı atarım'

Sağ bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Atletico Mineiro ile anlaşan Mariano ile Şener Özbayraklı ve Martin Linnes ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, ilk tercihi olan Omar Elabdellaoui ile anlaşamadı. Bunun üzerine Cimbom, B planını devreye soktu ve milli futbolcu Nazım Sangare için tekrar harekete geçti. 25 yaşındaki sağ bek, Antalyaspor ile anlaşılması halinde pazarlık yapmadan Galatasaray forması giymeye hazır.

Avrupa'dan 2 yıldıza talip var! Gidiyorlar...
Avrupa'dan 2 yıldıza talip var! Gidiyorlar...

Avrupa'dan 2 yıldıza talip var! Gidiyorlar...

Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.

Jose Sosa'ya şaka gibi teklif
Jose Sosa'ya şaka gibi teklif

Jose Sosa'ya şaka gibi teklif

Trabzonspor Yönetimi'nin hiçbir endişesi yok. Öyle ki Estudiantes'in Sosa'ya 800 bin Euro yıllık ücret teklif ettiği öğrenildi. Fırtına'nın önerdiği rakam ise 2 milyon Euro civarı.

Taffarel ve Melo'dan Cimbom'a büyük kıyak
Taffarel ve Melo'dan Cimbom'a büyük kıyak

Taffarel ve Melo'dan Cimbom'a büyük kıyak

Galatasaray'ın eski yıldızları Claudio Taffarel ve Felipe Melo, Sarı-Kırmızılılara 2002 doğumlu golcü futbolcu Talles Magno'yu önerdi. Cimbom, Mario Jardel'den de transfer için fikir alacak. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Magno'nun şu anki piyasa değeri 4,5 milyon Euro.

İnsanları bir garipti
İnsanları bir garipti

İnsanları bir garipti

Angel Di Maria'nın eşi Jorgelina Cardoso, Manchester günleri ile ilgili, “Hiçbir şeyini sevemedim. İnsanlar çok zayıf, narin, bir garipti. Yemekler de iğrençti” dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.