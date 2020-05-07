İki dev kupa da İstanbul'da sahibini bulabilir

Avrupa Kupaları'nı Ağustos ayında daha önce belirlediği takvime göre oynatmayı hedefleyen UEFA, bir yandan da alternatif planını hazır tutmak istiyor. Bunun için de düşünülen ilk adres İstanbul. Yarı finalleri de şampiyonluk maçına ev sahipliği yapacak İstanbul'da oynatma seçeneğini yedekte tutan UEFA'nın kapısını çaldığı TFF, organizasyon için her türlü garantiyi verdi.

Yerel liglerin 2 Ağustos’a kadar tamamlanmasını isteyen UEFA, Avrupa Kupaları’nı daha önceden hazırlanan takvime göre ve belirlenen şartlarla Ağustos ayında oynatmayı hedefliyor. Futbolun patronu bir taraftan da B planını hazır tutmak istiyor. B planında ise ilk adres İstanbul. Kapısı çalınan yer ise Türkiye Futbol Federasyonu.

İki kupa da olabilir

UEFA net bir şekilde federasyona, “Hazır mısınız, Ağustos’ta yarı final ve finali İstanbul’da oynatmayı planlasak organizasyonun üstesinden gelebilir misiniz?” diye sordu. TFF, ”Sıkıntı olmaz, organize ederiz” yanıtını verdi. Daha önce finallere ev sahipliği yapan 4 büyük stada sahip İstanbul’da sadece Devler Ligi’nin değil, Avrupa Ligi yarı finallerinin de yapılabileceği UEFA koridorlarında konuşuluyor. Kararın 27 Mayıs’ta yapılacak toplantıda verilebileceği belirtiliyor.

Neden İstanbul?

- Şampiyonlar Ligi finali zaten İstanbul’da oynanacaktı, şehir organizasyona hazır.

- Takımların şehirden şehire seyahat yapması gerekmeyecek, izole ortamda olacaklar.

- Türkiye’nin salgınla mücadelede başarılı olması, Avrupa ülkelerine sağlık yardımı yapması.

Muhteşem statlar muhteşem finaller

2005 - Atatürk Olimpiyat; Devler Ligi şampiyonunun belirleneceği stat, 2005’te de Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.

2009 - Şükrü Saracoğlu; 2009’da UEFA Kupası adı ile son kez düzenlenen Kupa 2 finali, Fenerbahçe’nin sahasındaydı.

2013 - Türk Telekom; Galatasaray ’ın stadında 2013’te FIFA U20 Dünya Kupası’nda final dahil 11 maç oynandı.

2019 - Vodafone Park; Beşiktaş’ın maçlarını oynadığı statta, 14 Ağustos 2019’da UEFA Süper Kupa düzenlendi.

(Fanatik)