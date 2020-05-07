İki dev kupa da İstanbul'da sahibini bulabilir

Yerel liglerin 2 Ağustos’a kadar tamamlanmasını isteyen UEFA, Avrupa Kupaları’nı daha önceden hazırlanan takvime göre ve belirlenen şartlarla Ağustos ayında oynatmayı hedefliyor. Futbolun patronu bir taraftan da B planını hazır tutmak istiyor. B planında ise ilk adres İstanbul. Kapısı çalınan yer ise Türkiye Futbol Federasyonu.
İki kupa da olabilir
UEFA net bir şekilde federasyona, “Hazır mısınız, Ağustos’ta yarı final ve finali İstanbul’da oynatmayı planlasak organizasyonun üstesinden gelebilir misiniz?” diye sordu. TFF, ”Sıkıntı olmaz, organize ederiz” yanıtını verdi. Daha önce finallere ev sahipliği yapan 4 büyük stada sahip İstanbul’da sadece Devler Ligi’nin değil, Avrupa Ligi yarı finallerinin de yapılabileceği UEFA koridorlarında konuşuluyor. Kararın 27 Mayıs’ta yapılacak toplantıda verilebileceği belirtiliyor.
Neden İstanbul?
- Şampiyonlar Ligi finali zaten İstanbul’da oynanacaktı, şehir organizasyona hazır.
- Takımların şehirden şehire seyahat yapması gerekmeyecek, izole ortamda olacaklar.
- Türkiye’nin salgınla mücadelede başarılı olması, Avrupa ülkelerine sağlık yardımı yapması.
Muhteşem statlar muhteşem finaller
2005 - Atatürk Olimpiyat; Devler Ligi şampiyonunun belirleneceği stat, 2005’te de Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.
2009 - Şükrü Saracoğlu; 2009’da UEFA Kupası adı ile son kez düzenlenen Kupa 2 finali, Fenerbahçe’nin sahasındaydı.
2013 - Türk Telekom; Galatasaray ’ın stadında 2013’te FIFA U20 Dünya Kupası’nda final dahil 11 maç oynandı.
2019 - Vodafone Park; Beşiktaş’ın maçlarını oynadığı statta, 14 Ağustos 2019’da UEFA Süper Kupa düzenlendi.
(Fanatik)
Semih Yuvakuran, Galatasaray'la köprüleri attiğı o görüşmeyi AKŞAM'a anlattı: “Selçuk Uygur, ‘Bu odadan çıkarsan bir daha giremezsin' dedi. Ben de ‘Bir daha buraya gelirsem şerefsizim' dedim. Hüngür hüngür ağlayarak Beyoğlu sokaklarında yürümeye başladım. Arkamda yüzlerce gazeteci. Kadınlar beni çevirip, ‘Hangi fi lmde oynuyorsun' diye soruyordu.”
Gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Bjelica ile görüştüğünü, 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon euro ücret önerdiğini yazdı.
Sağ bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Atletico Mineiro ile anlaşan Mariano ile Şener Özbayraklı ve Martin Linnes ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, ilk tercihi olan Omar Elabdellaoui ile anlaşamadı. Bunun üzerine Cimbom, B planını devreye soktu ve milli futbolcu Nazım Sangare için tekrar harekete geçti. 25 yaşındaki sağ bek, Antalyaspor ile anlaşılması halinde pazarlık yapmadan Galatasaray forması giymeye hazır.
Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.
Trabzonspor Yönetimi'nin hiçbir endişesi yok. Öyle ki Estudiantes'in Sosa'ya 800 bin Euro yıllık ücret teklif ettiği öğrenildi. Fırtına'nın önerdiği rakam ise 2 milyon Euro civarı.
Galatasaray'ın eski yıldızları Claudio Taffarel ve Felipe Melo, Sarı-Kırmızılılara 2002 doğumlu golcü futbolcu Talles Magno'yu önerdi. Cimbom, Mario Jardel'den de transfer için fikir alacak. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Magno'nun şu anki piyasa değeri 4,5 milyon Euro.
Angel Di Maria'nın eşi Jorgelina Cardoso, Manchester günleri ile ilgili, “Hiçbir şeyini sevemedim. İnsanlar çok zayıf, narin, bir garipti. Yemekler de iğrençti” dedi.