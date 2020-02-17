Iker Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığına aday

SPOR GÜNDEMİ

Kadro dışı bırakıldı! Dev derbi öncesi beklenmedik karar Kadro dışı bırakıldı! Dev derbi öncesi beklenmedik karar Galatasaray, Mustafa Kapı'nın sözleşme uzatma tekliflerini reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Ali Koç'tan flaş karar! Az önce açıklandı Ali Koç'tan flaş karar! Az önce açıklandı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 19 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Rıdvan Dilmen şampiyonluk favorisini açıkladı Rıdvan Dilmen şampiyonluk favorisini açıkladı Süper Lig'de kalan haftaları değerlendiren Rıdvan Dilmen, 'Tartışmasız şu an favori Trabzonspor. Fatih Terim, Kadıköy'de kazanırsa Trabzonspor kadar şansı olur. Çünkü Galatasaray, finalleri iyi oynamayı bilen bir takım.' dedi.

Lemina'nın sakatlığıyla ilgili açıklama! Kadıköy'de... Lemina'nın sakatlığıyla ilgili açıklama! Kadıköy'de... Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Mario Lemina’yla ilgili açıklama yayımladı.

Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi açıklandı Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi açıklandı Süper Lig'de 22. hafta maçları tamamlanırken şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Haftayı galibiyet ile kapatan ve liderliğe yükselen Trabzonspor favori pozisyonunu korudu ve oranı düştü.

Dört büyüklere stoper dayanmıyor! Dört büyüklere stoper dayanmıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son dört sezonda toplamda 40 stoper oyuncusu transfer etti. 4 büyük kulüp, söz konusu transferler için 48 milyon 162 bin avro bonservis ücreti ödedi.