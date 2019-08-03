Igor Tudor'un yardımcısından Fatih Terim itirafı

2017 yılında Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un yardımcılığını yapan Hari Vukas, Türkiye kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.
Bosna Hersek'te HSK Zrinjski Mostar takımını çalıştıran Vukas, Bosna basınına verdiği röportajda ''Galatasaray'da çalışmak Real Madrid'de çalışmak gibiydi. Orada çalışmak çok zevkliydi. İnanılmaz bir ülke, insanlar futbola bayılıyor. Eğer bir maç kaybederseniz büyük bir trajedi oluyor. Futbolla yatıp kalkıyorlar. Her maçı 40-50 bin kişiye oynuyorduk. Sokakta gören insanlar sizin fotoğrafınızı çekmek istiyordu. Yaşaması kolay değildi ama çok tatlıydı.'' sözlerini kullandı.
''SNEIJDER VE PODOLSKI, İŞ OLARAK GÖRÜYORDU''
Galatasaray'da geçirdiği günleri anlatan Hırvat teknik adam, ''O zamanlar kulüpte Sneijder, Podolski gibi isimler vardı. Onlar futbolun uzmanları, bir şeyler söylemeye gerek olmuyordu. Zaten her şeyi görüyorlardı, ne yapılacağını bilen insanlardı. Ancak böyle büyük bir yıldız olduğunuzda sahada o kadar aç olamıyorsunuz. Her şeyi kazanmış yaşlı oyunculardı ve Galatasaray'ı sadece bir iş olarak görüyorlardı.'' diye konuştu.
''GALATASARAY İÇİN FATİH TERİM...''
Fatih Terim hakkında da konuşan Vukas, ''Tudor ve ben, Fatih Terim'in altında ezildik. Terim, kulüp için resmen bir Tanrı. Boşa çıktığında bizi gönderip onu almak için beklemeye geçtiler. Sonunda da bu oldu.'' dedi.
(Sporx)
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