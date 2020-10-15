Igor Kokoskov: Maçı uzatmaya götürmememiz gerekiyordu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında normal süresi 69-69 berabere tamamlanan maçta Rusya ekibi CSKA Moskova'ya uzatma bölümü sonunda 78-77 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, "Çok iyi oynadık ancak maçı uzatmaya götürmememiz gerekiyordu." dedi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Kokoskov, mağlubiyetten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Zor bir maç oynadıklarını belirten Sırp teknik adam, "Uzun bir gece oldu. Kaybedince zor oluyor. Biz de çok iyi oynadık. Maçı uzatmaya götürmememiz gerekiyordu. Normal sürede kazanmamız gerekiyordu. CSKA Moskova'yı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
CSKA CEPHESİ
CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis ise inandıkları bir galibiyete imza attıklarını aktardı.
Maç boyunca oyun planına sadık kaldıklarının altını çizen Itoudis, "Takımımı galibiyet için tebrik ediyorum. Bu galibiyeti inanarak aldık. Eksiklerimiz vardı ama herkes birbirinin açıklarını kapattı. Bu maçta birden fazla kazancımız oldu. Fenerbahçe de kazanabilirdi. Fazla top kaybı yaptık. En iyisi olmasa da oyunumuzu istediğimiz seviyeye getirdik. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum." diye konuştu.
Yunan teknik adam, müsabakada 26 sayı kaydeden Will Clyburn ile ilgili, "Böyle bir oyuncuya sahip olduğum için çok şanslıyım. Daha sağlıklı olmak için zamana ihtiyacı var. Bize her alanda çok katkı sağlıyor." dedi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 4. maçların ardından 3 puanla 3. sırada yer aldı.
A Milli Takım'ın genç stoperi Merih Demiral, 2-2 sona eren Sırbistan maçının ardından konuştu.
Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, bir gol attığı ve 2-2 sona eren Sırbistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı karşılaşmayı değerlendiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hiçbir şekilde pes etmeyen, koşan bir takım var. Bununla birlikte tabii ki eksiklikler, zaman zaman yaşanan sorunlar var ama biz takımımıza güveniyoruz" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Düşmez, pandemi sonrasında ilk kez milli maçta taraftarların yer almasıyla ilgili, "Bu kadar az seyirci bile bir motivasyon kaynağı. Hele ki kendi sahanızda oynadığınız maçlar da seyirciler çok daha değerli. Futbol onlarla güzel. Biz TFF olarak mümkün olduğu kadar seyirci sayısının artmasından yanayız" dedi.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 20 karşılaşmayla tamamlandı.