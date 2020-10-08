Igor Kokoskov: İstekli ve yürekli olmak önemli

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Kokoskov, yeni oyunculardan kurulu bir takım olduklarını belirterek, "THY Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biriyle oynayacak olmanın bilinciyle buraya geldik. Anadolu Efes'te çok fazla deneyimli oyuncu var. Başantrenörü aynı. Birbirleriyle nasıl oynaması gerektiğini biliyorlar. Maçta devamlılık çok önemliydi. Önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.
Sırp başantrenör, karşılaşmada 11'i hücum, 33'ü savunma olmak üzere 44 ribaunt almalarıyla ilgili, "Ribauntlarda çok iyiydik. Bu bizim için çok önemli. Daha da iyi olmamız lazım. Çok özel bir çalışmamız yok. İstekli ve yürekli olmak önemli. Herkes bu konuda iyi olmalı." diye konuştu.
U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, yarı final maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
PFDK, Marius Sumudica'ya sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Galatasaray'a, Fenerbahçe maçında stadyum dışından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılması ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen toplam 34 bin 500 TL'lik para cezasını onadı.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamanın çarpıtıldığını dile getirerek, "Ülke gündemini, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde, bu şekilde meşgul etmekten üzüntü duyuyorum. Bu tarz asılsız ve provokatif haberleri yapanların, Türk sporunun ve spor basınının değerine bilinçli olarak çok büyük zarar verdiğini söylemek durumundayım" ifadelerini kullandı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için İlhan Var ile anlaştı.