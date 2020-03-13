‘İdolüm Drogba'

Fransız basınına konuşan Crivelli, “Hayran olduğum forvet Didier Drogba... Küçük yaşlardan beri maçlarını, videolarını izledim. Kafamın içinde Drogba ve Cantona vardı. Ama ben Enzo'yum” dedi.

AKŞAM

BAŞAKŞEHİR’İN golcü oyuncusu Enzo Crivelli, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın eski oyuncusu Didier Drogba’nın hayranı olduğunu belirten Crivelli, “Herkesin idolü vardır. Benim de hayran olduğum forvet Didier Drogba... Küçük yaşlardan beri maçlarını ve videolarını izledim. Kafamda hep Drogba ve Eric Cantona vardı. Ama ben ikisi de değilim. Sadece Enzo’yum. Onlar iki harika ve efsane oyuncu” ifadelerini kullandı.

VALİZİMİ HAZIRLADIM

Başakşehir’e transfer süreci hakkında da konuşan Enzo, “Temsilcim bana, benimle ilgilenen kulüpler olduğunu bildirdi. Ben ise, “Görüşmeleri durdur. Başka bir yer, başka bir kültür, başka bir futbol takımı istiyorum’ dedim. Bu düşünce kafama yerleşmişti. Bu bir adımdır. Türkiye’yi ve atmosferini biliyordum. Menajerim bana Türkiye’nin ilginç bir proje olabileceğini ve Başakşehir’in Avrupa’da olacağını söyledi. Valizleri hazırladım. Başka seçenekler vardı ama bu düşünce en iyisiydi” ifadelerini kullandı.

BORDEAUX’TA KALABİLİRDİM

Crivelli şöyle devam etti: “Ortalama bir kariyer yakaladım. Daha iyisini yapabilirdim. Ayrıca zaman zaman sabırsız olduğumu da biliyorum. Ama ben böyleyim. Her zaman sabırsızım. Geriye dönüp baktığımda, ‘Ben Bordeaux’da kalabilirdim’ yorumu yapılabilir. Ama farklı deneyimlere sahip olmak istedim. Teknik direktör ve başkan benim Bordeaux’da kalmamı istedi. Fakat; bir karar verdim ve bu karardan geri dönemezdim.”

HEDEFiM DEVLER LiGi’NDE OYNAMAK

KARİYERİ adına hedefleri olduğunu söyleyen Crivelli, “Bu yıl şampiyon olmak istiyorum. Avrupa Ligi’nde de başarılı olmak istiyoruz. Hedefi mde tabi ki Şampiyonlar Ligi’nde oynamak var. Fransa’ya bir gün döner miyim? Neden olmasın.” dedi.

ROBİNHO PİŞMAN

CRİVELLİ, takım arkadaşı Robinho’nun çok büyük bir oyuncu olduğuna dikkat çekti ancak zaman zaman da pişmanlık yaşadığını söyledi: “O çok iyi biri. Herkesle şakalaşıyor. Çok fazla İngilizce bilmediğim için daha az konuşuyoruz. Ama kariyerinin sonlarında. Bazen pişmanlıklar yaşıyor. Fakat; kendisine büyük saygı var. Harika bir oyuncu olduğunu her zaman kanıtlıyor.