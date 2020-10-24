İdmanlarda fark yaratan Rachid Ghezzal, formayı kapıyor

Kara Kartal’ın transfer döneminde kadrosuna kattığı son isim olan Rachid Ghezzal, Siyah-Beyazlılar’la çalışmalarına tam gaz devam ediyor. İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den kiralık olarak alınan 28 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu, bireysel olarak çalışmalarını tamamlamasının ardından hafta başından beri yapılan takım idmanlarında yer alıyor. Hücum hattının hem sağında hem solunda hem de merkezinde görev yapabilme özelliği bulunan Ghezzal’i birçok bölgede deneyen Beşiktaş teknik ekibinin, yıldız oyuncuya pazartesi günü Denizlispor’la oynanacak karşılamada görev vermesi bekleniyor.
İDMANLARDA FARK YARATIYOR
Sol ayağını etkili bir şekilde kullanması sebebiyle antrenmanlarda fark yaratan başarılı oyuncu, hırslı görüntüsüyle takım arkadaşlarıyla beraber teknik ekibi de memnun ediyor. Hem asistleriyle hem de golleriyle özellikle çift kale maçlarda ön plana çıkmayı başaran Ghezzal’in; Kevin N’Koudou, Ajdin Hasic ve Atakan Üner gibi isimlerin sakatlığının bulunması sebebiyle Gökhan Töre’yle birlikte kanatlarda görev alacağı bildirildi.
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