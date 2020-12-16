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aksam.com.tr
  • 16 Aralık 2020 Çarşamba 15:51
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İdmanda sakatlanan Vedat Muriqi, 1 ay daha forma giyemeyecek

İdmanda sakatlanan Vedat Muriqi, 1 ay daha forma giyemeyecek

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Sporx

Fenerbahçe'nin hatırı sayılır bir bonservis bedeliyle Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi'in sakatlıklardan yana yüzü gülmüyor. Son olarak idmanda sakatlanan Kosovalı golcünün 1 ay daha forma giyemeyeceği ortaya çıktı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin yakasını şanssızlıklar bırakmıyor.

Lazio'ya transfer olmadan hemen önce sakatlanan Kosovalı oyuncu, hazırlık kampını kaçırmış ve bu nedenle fiziksel olarak takım arkadaşlarından geride kalmıştı. Çok çalışarak bu açığını kapatan Muriqi, görev aldığı maçlarda da yavaş yavaş maç kondisyonunu kazanmaya başlamıştı.

Kosova Milli Takımı'na gidip goller bulan Muriqi, kasım ayı ortasında milli takım kampında tekrar sakatlanarak sahalardan uzak kaldı. Geçtiğimiz hafta içerisinde takımla birlikte antrenmanlara başlayan Muriqi, maç kadrolarına alınmasa da yavaş yavaş kendini buluyordu.

Benevento ile oynanan maçın kadrosuna da alınmayan Muriqi'nin antrenmanlarda sakatlandığı ve 1 ay daha sahalardan uzaka kalacağı ortaya çıktı.

Vedat Muriqi, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 8 maçta 293 dakika süre aldı ancak gole katkı sağlayamadı.a

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Younes Belhanda topu şiddetli bir şekilde oyuncunun elinden aldı.
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• Serbest vuruşu kullanan Younes Belhanda'nın şutu ise auta gitti.

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