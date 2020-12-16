İdmanda sakatlanan Vedat Muriqi, 1 ay daha forma giyemeyecek

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin yakasını şanssızlıklar bırakmıyor.
Lazio'ya transfer olmadan hemen önce sakatlanan Kosovalı oyuncu, hazırlık kampını kaçırmış ve bu nedenle fiziksel olarak takım arkadaşlarından geride kalmıştı. Çok çalışarak bu açığını kapatan Muriqi, görev aldığı maçlarda da yavaş yavaş maç kondisyonunu kazanmaya başlamıştı.
Kosova Milli Takımı'na gidip goller bulan Muriqi, kasım ayı ortasında milli takım kampında tekrar sakatlanarak sahalardan uzak kaldı. Geçtiğimiz hafta içerisinde takımla birlikte antrenmanlara başlayan Muriqi, maç kadrolarına alınmasa da yavaş yavaş kendini buluyordu.
Benevento ile oynanan maçın kadrosuna da alınmayan Muriqi'nin antrenmanlarda sakatlandığı ve 1 ay daha sahalardan uzaka kalacağı ortaya çıktı.
Vedat Muriqi, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 8 maçta 293 dakika süre aldı ancak gole katkı sağlayamadı.a
Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un hakkını ve hukukunu korumak için mücadele ettiklerini söyledi.
Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, Deportivo forması giyen eski Galatasaraylı Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta beklenmedik bir kriz çıktı.
YAŞANANLAR
• Emre Akbaba, mücadelenin 71. dakikasında tehlikeli bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçmek istedi.
• Younes Belhanda topu şiddetli bir şekilde oyuncunun elinden aldı.
• İkili arasında ağız dalaşı yaşanmaya başladı. Olayın büyümesini Etebo engelledi.
• Serbest vuruşu kullanan Younes Belhanda'nın şutu ise auta gitti.
İnişli-çıkışlı performans, Yeni Malatya hezimetiyle doruk noktasına ulaşınca Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, Fenerbahçe'de sıkı kuralları devreye sokmaya karar verdi.