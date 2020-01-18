İdeal Fener sahada! Gaziantep FK-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

AKŞAM
SÜPER Lig’in 2. yarısına Gaziantep deplasmanında start verecek olan Fenerbahçe dün Sabiha Gökçen’den özel bir uçakla bu şehre gitti. Hafta içinde Kayseri maçına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan ve golsüz beraberlik sonrası eleştiri alan Sarı-Lacivertliler, Gaziantep deplasmanında ideal 11’iyle sahada yer alacak. İlk 11’e giremeyen Sadık, Rami, Moses, ve Zajc dışında en önemli sakatlık Hasan Ali Kaldırım. Takımın as oyuncuları Emre Belözoğlu, Rodrigues, Max ve Vedat Muriqi 11’de sahaya çıkacak. Ev sahibi ekipte cezalı olan Güray’ın dışında 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.
MUHTEMEL 11’LER:
GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Morais, Tosca, Kana Bıyık, Papy, Diarra, Chibsah, Jeferrson, Twumasi, Kayode
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriç
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