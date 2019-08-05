'İçime kan damladı'

AKŞAM
TRABZONSPOR’DA Yusuf Yazıcı’nın ayrılması, duygusal bir kırılma yaşattı. Altyapıda birlikte yetiştiği takım arkadaşlarının veda etmekte zorlandığı Yusuf, belki de en çok Başkan Ahmet Ağaoğlu’nda üzüntüye sebep oldu. 19 milyon euro ve birtakım bonuslarla Fransız ekibinin yolunu tutarak, rekor gelir sağlayan 22 yaşındaki futbolcu, takımın şampiyonluk hedeflediği sezonda lider olacaktı... Başkan Ahmet Ağaoğlu da hikayenin yarım kaldığının altını çizerek, konuyla ilgili şunları dedi:
UMARIM KENDiMi TOPARLARIM
Bizim için hikayenin başrol oyuncusuydu Yusuf. Şu an bizim hikayemiz yarım kaldı. Geçen sene paraya en ihtiyacımızın olduğu dönemde onu göndermedik. Bizim paraya ihtiyacımız yoktu ancak oyuncumuzun ısrarı, bu transferi bu noktaya getirdi. Benim içime kan damladı. Hikayeyi yazmaya başlamıştık ve başrol oyuncusu Yusuf’tu. Yusuf’un kararına saygı duyuyorum. Kızgın ya da kırgın değilim. Umarım kendimi toparlarım. Burukluk yaşadım.
SAHADAKi GiBi MÜCADELE ETTi
İçim el vermese de ayrılmasını engellememe rağmen sahadaki mücadelesi gibi mücadelesini hiç bırakmadı. Ayrılmaması için birçok şey yaptım. Ancak bu olmadı. Bugün bu ülkede futbola başlayıp Avrupa’ya giden en yüksek rakama ulaştık, bir de o açıdan bakmamız gerekiyor. O misyonunun bir bölümünü tamamladı. Ama keşke hepsini tamamlasaydı. Sonuçta benim içime kan damladı, durumu ancak böyle anlatabilirim. Hikayemiz yarım kaldı.
Lecce'nin vazgeçmediği Burak Yılmaz, 10 gün içerisinde sarı kırmızılı formayı giyecek.
Beşiktaş'ın yeni stoperi Victor Ruiz'in transferi Beşiktaşlı taraftarları korkutuyor. İspanyol oyuncuların Türkiye'de tutunamaması akıllarda soru işaretleri doğuruyor.
Kara Kartal’ın forvet transferinde bir numaralı hedefi olan Vincent Aboubakar için kulübü Porto’dan Beşiktaş’a olumlu haber geldi. Portekiz ekibi, Kamerunlu golcüyü kiralık göndermeye yeşil ışık yaktı.
Siyah-Beyazlılar, transfer bütçesini oluşturmak için Dorukhan’ı elden çıkarma kararı aldı. Sıcak parayla stoper, sol bek, sol açık ve forvet transferi yapılacak.
Fenerbahçe'nin ön libero adayları arasında yer alan Sırp oyuncu, Benfica'nın Sporting ile oynadığı Süper Kupa maçının kadrosuna giremedi. Ayrılma kararı alan Fejsa'nın rotasında sarı-lacivertliler var.
Aslan'ın ön libero adayları arasında yer alan Gustavo Cuellar’ın Galatasaray’da forma giymek için çok istekli olduğu belirtildi.
İndi için istenen 6.5 milyon euroluk bonservis bedelinin pahalı gelmesi üzerine stoper arayışlarına hız veren Beşiktaş, La Liga takımlarından Villarreal forması giyen Victor Ruiz’i 3 yıllığına renklerine bağladı.