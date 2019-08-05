'İçime kan damladı'

Yusuf Yazıcı’nın Lille’e gidişini kabul etmekte zorlandığını söyleyen Ağaoğlu, “Kırgın, kızgın değilim ama içime kan damladı. Çok mücadele ettim. Hikayemizin başrol oyuncusu gitti, hikaye yarım kaldı” dedi.

AKŞAM

TRABZONSPOR’DA Yusuf Yazıcı’nın ayrılması, duygusal bir kırılma yaşattı. Altyapıda birlikte yetiştiği takım arkadaşlarının veda etmekte zorlandığı Yusuf, belki de en çok Başkan Ahmet Ağaoğlu’nda üzüntüye sebep oldu. 19 milyon euro ve birtakım bonuslarla Fransız ekibinin yolunu tutarak, rekor gelir sağlayan 22 yaşındaki futbolcu, takımın şampiyonluk hedeflediği sezonda lider olacaktı... Başkan Ahmet Ağaoğlu da hikayenin yarım kaldığının altını çizerek, konuyla ilgili şunları dedi:

UMARIM KENDiMi TOPARLARIM

Bizim için hikayenin başrol oyuncusuydu Yusuf. Şu an bizim hikayemiz yarım kaldı. Geçen sene paraya en ihtiyacımızın olduğu dönemde onu göndermedik. Bizim paraya ihtiyacımız yoktu ancak oyuncumuzun ısrarı, bu transferi bu noktaya getirdi. Benim içime kan damladı. Hikayeyi yazmaya başlamıştık ve başrol oyuncusu Yusuf’tu. Yusuf’un kararına saygı duyuyorum. Kızgın ya da kırgın değilim. Umarım kendimi toparlarım. Burukluk yaşadım.

SAHADAKi GiBi MÜCADELE ETTi

İçim el vermese de ayrılmasını engellememe rağmen sahadaki mücadelesi gibi mücadelesini hiç bırakmadı. Ayrılmaması için birçok şey yaptım. Ancak bu olmadı. Bugün bu ülkede futbola başlayıp Avrupa’ya giden en yüksek rakama ulaştık, bir de o açıdan bakmamız gerekiyor. O misyonunun bir bölümünü tamamladı. Ama keşke hepsini tamamlasaydı. Sonuçta benim içime kan damladı, durumu ancak böyle anlatabilirim. Hikayemiz yarım kaldı.