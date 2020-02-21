İç transfer başlıyor

AKŞAM
Siyah-Beyazlılar, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba ile yeni sözleşme için görüşmelere başlayacak. 35 yaşındaki Gökhan ve 31 yaşındaki Caner ortalama 2 milyon euro kazanıyor. 37 yaşındaki Atiba ise yaklaşık 1.2 milyon euro ücret alıyor.
Kanarya, bu mücadelenin kendileri için şampiyonluk yolunda ‘tamam’ ya da ‘devam’ maçı olduğunun bilincinde çalışmalarını sürdürüyor.
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularına Kadıköy’de sakin kalmaları konusunda uyarı yaptı...
Kadıköy’deki dev maçın stratejisi, yarınki Beşiktaş-Trabzonspor maçına göre şekillenecek…
ÖNCEKİ gün sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almayan Obi Mikel, Nwakaeme ve Ndiaye dün takımla birlikte antrenmanda yer aldı.
BEŞİKTAŞ yönetimi, iç transferde harekete geçiyor.
Hüseyin Çimşir oyun planını golcüsü Sörloth üzerine yaptı. Sergen Yalçın ise Norveçli forveti durdurma görevini Domagoj Vida’ya verdi. İki oyuncunun performansı derbinin kaderini belirleyecek.
TSYD’NİN 4 büyük kulübün başkanını buluşturma çağrısına Trabzonspor’dan olumlu yanıt gelmedi.