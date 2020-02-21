İç transfer başlıyor

BEŞİKTAŞ yönetimi, iç transferde harekete geçiyor.

AKŞAM

Siyah-Beyazlılar, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba ile yeni sözleşme için görüşmelere başlayacak. 35 yaşındaki Gökhan ve 31 yaşındaki Caner ortalama 2 milyon euro kazanıyor. 37 yaşındaki Atiba ise yaklaşık 1.2 milyon euro ücret alıyor.