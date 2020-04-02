İbrahimovic'ten 'emeklilik' açıklaması

Milan'ın tecrübeli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, futbolu da derinden etkileyen koronavirüs salgını ve gelecek planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz Aralık ayında Serie A ekibi Milan ile 6 aylık bir sözleşme imzalamıştı. Kariyeri ve gelecek planları ile ilgili Svenska Dagbladet'e konuşan Ibra, "Ne zaman emekli olacağım? Ne olacak göreceğiz. Ben de şu an ne istediğimi bilmiyorum. Bu salgını kim tahmin edebilirdi ki? Şimdi sadece yaşamaya çalışıyorum" dedi.

Liglerin askıya alınması ile ilgili de konuşan Ibra, toplum sağlığının önce geldiğini de sözlerine ekledi.