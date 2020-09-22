Ibrahimovic: 'Zaman geçtikçe gençleşiyorum'

Milan'ın Bologna'yı 2-0 mağlup ettiği maçın 2 golünü atan Zlatna Ibrahimovic, karşılaşmanın ardından kendine has üslubuyla açıklama yaptı.
Ibrahimovic Bologna maçında attığı gollerin ardından "Benjamin Button gibiyim" benzetmesini kendisine yaparken 20 yaşında olması durumunda 2 gol daha atabileceğini söyledi.
38 yaşındaki İsveçli yıldızın açıklamaları şu şekilde:
"Benjamin Button gibiyim. Zaman geçtikçe gençleşiyorum. Bugün 20 yaşında olsaydım 2 gol daha kesin atardım. Hedefim geçen sezondan daha iyi olmak. Takımdaki gençlerle birlikte her maçı final gibi kazanmalıyız"
Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, maçı 9 kişi tamamlayan rakibiyle 0-0 berabere kalarak sahasında puan kaybı yaşadı.
38 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Bologna maçının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.
Stoper bölgesine bir transfer daha düşünen Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, sırasıyla iki ismi gündeme aldı. İtalyan devinin listesinin ilk sırasında Chris Smalling, ikinci sırasında Marcao var.
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