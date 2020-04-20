Ibrahimovic: 'Bir şey söyleyecek ilk kişiyi öldüreceğim'

Zlatan Ibrahimovic Los Angeles Galaxy'den ayrılsa da, İsveçli yıldızın Birleşik Devletler'de yaptıkları olay olmaya devam ediyor.

Ibrahimovic'in Galaxy'den eski takım arkadaşı Joao Pedro, Record'a verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi:

"2018 sezonunda son maçımızı Houston Dynamo'ya karşı oynayıp 3-2 kaybettik. Maç bittikten sonra Zlatan soyunma odasına çok sinirli bir şekilde girdi ve 'plaja gitmek veya Hollywood'da yürüyüş yapmak için bu takıma geldiyseniz bunu söyleyin. Çünkü banka hesabımda 300 milyonum var ve aynı zamanda bir de adaya sahibim ve buradan kazandığım paraya ihtiyacım olduğu için futbol oynamıyorum. Şu an bana bir şey söyleyecek ilk kişiyi öldüreceğim' dedi."

MLS'te çıktığı 56 maçta 52 kez gol sevinci yaşayan İsveçli yıldız, 2 yıla yakın süren Birleşik Devletler macerasını noktalayarak Milan'a dönmüştü.

(beIN SPORTS)