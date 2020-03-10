İbrahim Üzülmez: Bundan sonra sonuç önemli

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Balıkesirspor'u 3-1 yendikleri karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, zirve yarışındaki rakipleri Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kaybetmesiyle bu maçı daha istekli oynadıklarını dile getirdi.

Üzülmez, son 4 haftalık periyotta kötü oynamamalarına rağmen puan kaybettikleri maçların olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bugün oyunun başından sonuna kadar koşan, mücadele eden, isteyen, coşkulu oynayan bir Bursaspor vardı. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Son viraja girdiğimiz bu dönemde kazandığımız bu maçın inşallah bundan sonraki maçlar için seri yakalamak adına bizim için moral ve motivasyon olarak iyi olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki haftalarda sonuç mu, oyun mu derseniz ben sonuç derim. Oyun ve sonuç tabii ki bizi mutlu eder ama bu haftalar, kayıp yaşamamamız gereken haftalar."