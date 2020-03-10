İbrahim Üzülmez: Bundan sonra sonuç önemli

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, zirve yarışındaki rakipleri Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kaybetmesiyle bu maçı daha istekli oynadıklarını dile getirdi.
Üzülmez, son 4 haftalık periyotta kötü oynamamalarına rağmen puan kaybettikleri maçların olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Bugün oyunun başından sonuna kadar koşan, mücadele eden, isteyen, coşkulu oynayan bir Bursaspor vardı. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Son viraja girdiğimiz bu dönemde kazandığımız bu maçın inşallah bundan sonraki maçlar için seri yakalamak adına bizim için moral ve motivasyon olarak iyi olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki haftalarda sonuç mu, oyun mu derseniz ben sonuç derim. Oyun ve sonuç tabii ki bizi mutlu eder ama bu haftalar, kayıp yaşamamamız gereken haftalar."
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Fenerbahçe Yöneticisi Semih Özsoy, açıklamalarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu'na sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile "Kulüplerimize çağrımız ivedilikle gündemlerinden MHK'yı çıkartmaları, maksadını aşan açıklamalardan kaçınmaları ve bir an önce sahaya dönmeleridir" dedi.
BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Almanya ile İtalya A milli takımları arasında 31 Mart'ta yapılacak hazırlık maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak.
Koronavirüsün etkisi sporu da etkilemeye devam ederken, UEFA ile birçok federasyon maçları seyircisiz oynama kararı aldı, bazı ülkelerde ise maçlar ertelendi.
Avrupa'da yayılmaya devam eden Koronavirüs spora darbe vurma devam ediyor... Avusturya Futbol Federasyonu, liglerin 2 hafta durdurulmasına karar verdi.
A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya hazırlık maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.