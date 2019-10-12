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  3. İbrahim Çolak: Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza armağan ediyorum

İbrahim Çolak: Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza armağan ediyorum

İbrahim Çolak: Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza armağan ediyorum

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, madalyasını Mehmetçiğe armağan ettiğini söyledi.

Milli sporcu, madalya töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Stuttgart'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda tarihimizin ilk madalyasını kazandım. Aynı zamanda altın madalya. Bunun için çok mutluyum." diyen İbrahim Çolak, "Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza, Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

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