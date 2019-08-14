İbrahim Akın profesyonel göreve Altay'da başladı

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Altay'da forma giyen ve futbol hayatını noktaladığını açıklayan İbrahim Akın'ın, altyapısından yetiştiği kulüpte tecrübelerini genç oyunculara aktaracağı vurgulandı.
Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve sportif direktör Özden Töraydın ile görüşen Akın'ın, yönetimden gelen teklifi kabul ederek yeni kariyerine başladığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İbrahim Akın, 2016-2017 sezonunda 12 yılın ardından 3. Lig'de mücadele eden yuvası Altay'a döndüğünde, Ekmekçioğlu ve Töraydın ile kader birliği yaptıklarını aktararak, "İki sezonda kazandığımız 2 şampiyonluk, söz verdiğimiz Süper Lig hedefine bizi çok yaklaştırdı. Bu sezon da hedefe oynayacak bir kadro kuruldu. Ben verdiğim bu sözü, profesyonel takımda olmasa da geleceğin yıldızlarının yetişmesine katkı koyarak tutacağım. Merhum Ali Rıza Şenol ve Zinnur Sarı gibi hocalarımızdan aldığımız bayrağı şerefle taşımak için çalışacağım." ifadelerini kullandı.
Özden Töraydın da İbrahim Akın'ın yeni yetenekleri kulübe kazandıracağına inancının tam olduğunu belirtti.
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