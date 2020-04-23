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aksam.com.tr
  • 23 Nisan 2020 Perşembe 12:55
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  • 23 Nisan 2020 Perşembe 12:55

Ianis Hagi, Rangers'ta mutlu

Ianis Hagi, Rangers'ta mutlu

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İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibinde kiralık olarak forma giyen Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, herkesin kendisini burada mutlu olduğunu gördüğünü belirtti. Hagi, "Glasgow'daki yaşam güzel" ifadelerini kullandı.

Bonservisi Belçika’nın Genk kulübünde bulunan ve devre arasında İskoçya’nın Rangers ekibine kiralık olarak gelen Ianis Hagi, yeni takımında mutlu olduğunu açıkladı. Sezon sonunda Genk’e dönecek olan İstanbul doğumlu genç oyuncu, "Avrupa Ligi’nde başarılı olmak istiyoruz. Eşleşmenin ilk ayağını Leverkusen’e karşı 3-1 kaybettik ancak burası Rangers ve burada her şey mümkün. Lig için ise aradaki puan farkına bakınca işimizin zor olduğunu söyleyebilirim. Yine de ligler oynanmaya başlarsa yüzde 100’ümü vererek oynayacağım" ifadelerini kullandı.

Gheorghe Hagi: "Rangers, oyuncunun satın alma opsiyonuna sahip"

Teknik Direktör Steven Gerrard’ın takımda kalmasını istediği 21 yaşındaki Rumen yıldız için 4 milyon Pound bonservis bedeli talep ediliyor. İskoç ekibi bu rakamı aşağıya çekmek istiyor. Sezonun başlaması ihtimali nedeniyle formda kalmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Ianis Hagi, "Sezon başlarsa yine yüzde 100’ümü vermek için sahaya çıkarım. Her maçı kazanmak isteyen bir yapım var. Bir futbolcunun mutlu olması çok önemli. Her oyuncu kendi mutluluğunu arar ve mutlu olan futbolcu yüzde 100’ünü verebilir. Ben Rangers’ta mutluyum. Ama bundan sonrası benim elimde değil" diye konuştu. Ianis Hagi’yle ilgili yorumu sorulan babası Gheorghe Hagi de, Rangers’ın bu oyuncuyu kiraladığını hatırlatarak, "Ianis’i satın alma opsiyonları var ve bunu kullanabilirler" ifadelerini kullandı.

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