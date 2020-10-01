Iago Herrerin: 'Beşiktaş beni istiyor'

AKŞAM

Athletic Bilbao'nun kalecisi Iago Herrerin, Beşiktaş'ın kendisine ilgisi olduğunu söyledi.

32 yaşındaki İspanyol kaleci, “Gerçek şu ki Beşiktaş’tan bir teklif almadık ama ilgilendiklerini biliyorum. Şimdi menajerimle konuşuyorlar. Fabricio Ramirez bana kulüp hakkında çok güzel şeyler anlattı. İstanbul’un inanılmaz bir şehir olduğunu söyledi” dedi.