Iago Aspas: 'Emre Mor bana Messi'nin gençliğini hatırlatıyor'

İspanya'nın Cadena Ser radyosuna demeç veren Aspas, "Emre farklı bir futbolcu. Bire birde bana Messi'nin gençliğini anımsatıyor. Saha içinde çok ateşli. Ayağında top ile çok hızlı hareket edebiliyor." şeklinde konuştu.
Aspas, "Emre sahip olduğu tüm özelliklerini sahada birleştirmeli. Eğer konsantrasyonunu sadece futbola verirse bize büyük yardımı olacak bir futbolcu. Bundan hiç kuşkum yok." değerlendirmesinde bulundu.
Celta'nın tarihindeki en pahalı transfer olarak Ağustos 2017'de 13 milyon avroya İspanyol kulübüne gelen Emre, futbol dışındaki hareketlerinden dolayı sorunlar yaşamış, zaman zaman kadro dışı kalmış ve ilk iki sezonunda beklenenin çok altında performans sergilemişti.
İLK 11'DEKİ YERİ GARANTİ GİBİ
Geçen sezon kiralık olarak ilk Galatasaray'a daha sonra Olympiakos'a giden ve temmuz ayında Celta Vigo'ya dönen Emre Mor, şimdiye kadar ortaya koyduğu futbolla takımda ilk 11'deki yerini garantilemiş gözüküyor.
İspanyol basını, 23 yaşındaki Emre Mor'u "beklentileri yeniden yükseltmeyi başaran Celta'nın sürpriz transferi" olarak gösteriyor.
Mbwana Samatta'dan sonra bir forvet transferi daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve hala herhangi bir takımla anlaşmayan Papiss Cisse'yi kadrosuna katıyor. Senegalli golcünün maaş talebinde fedakarlık yaptığı ve 1+1 yıllık imzaların atılmak üzere olduğu belirtiliyor.
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