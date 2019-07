İ. M. Kayserispor Başkanı: Hocamız isterse Alper Potuk'u alırız

Transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor'da hareketlilik yaşanıyor. Giden oyuncuların yerini doldurmaya çalışan yönetim, genç ve tecrübeli oyuncular için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'li Alper Potuk için harekete geçen yönetim, bu oyuncu için temaslara başladı. Başkan Erol Bedir, gerekirse Alper gibi başka oyunculara da talip olacaklarını söyledi. Hikmet Karaman'ın istemesi durumunda Alper'i alabileceklerini ifade eden Başkan Bedir, "Her an her şey olabilir" diye konuştu.

FENERBAHÇE'DEN TAKASTA ÖNERİLDİ!

Bu arada Fenerbahçe'nin Kayserispor'a Deniz Türüç için yaptığı teklifte para ve Alper Potuk'u önerdiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin bu teklifinin ardından başkan Erol Bedir, teknik direktör Hikmet Karaman ile konuyu görüşme kararı aldı. (Sporx)