Beşiktaş'ın eski yöneticisi Hüseyin Yücel'den Adem Ljajic tepkisi. Yücel, Twitter'daki ‘Sizi en çok ne usandırdı?' şeklinde gelen soruya ‘Ljajic' cevabını verdi. Eski yöneticinin, oyuncunun ismini yanlış yazması da dikkatlerden kaçmadı

Fikret Orman döneminde Beşiktaş yönetim kurulunda görev alan Hüseyin Yücel, uzun zamandır formasından uzak kalan Bosnalı yıldız Adem Ljajic'e olan tepkisini dile getirdi.



Twitter'da, 'Size en çok ne usandırdı?' şeklindeki bir soruya tek kelimelik yanıt veren Yücel, 'Ljajic' yazarak yıldız futbolcuyu hedef aldı. Bilindiği üzere uzun zamandır kadroda yer almayan yıldız futbolcu, bu sezon Siyah-Beyazlı takıma olumlu bir katkı veremedi.

Son olarak Kayserispor deplasmanında kazanarak, Süper Lig'de zirvenin tek sahibi olan Ljajic'in teknik direktör Sergen Yalçın tarafından da üstünün çizildiği biliniyor. Beşiktaş Yönetimi Bosnalı oyuncuyu elden çıkararak, transferde elini rahatlatmak istiyor.