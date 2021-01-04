Hüseyin Yücel'den Adem Ljajic tepkisi

Fikret Orman döneminde Beşiktaş yönetim kurulunda görev alan Hüseyin Yücel, uzun zamandır formasından uzak kalan Bosnalı yıldız Adem Ljajic'e olan tepkisini dile getirdi.
Twitter'da, 'Size en çok ne usandırdı?' şeklindeki bir soruya tek kelimelik yanıt veren Yücel, 'Ljajic' yazarak yıldız futbolcuyu hedef aldı. Bilindiği üzere uzun zamandır kadroda yer almayan yıldız futbolcu, bu sezon Siyah-Beyazlı takıma olumlu bir katkı veremedi.
Son olarak Kayserispor deplasmanında kazanarak, Süper Lig'de zirvenin tek sahibi olan Ljajic'in teknik direktör Sergen Yalçın tarafından da üstünün çizildiği biliniyor. Beşiktaş Yönetimi Bosnalı oyuncuyu elden çıkararak, transferde elini rahatlatmak istiyor.
Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığı değil, vurdumduymaz hali tepki çekti.
DETAY
• Antalyaspor maçında 46. dakikada oyuna girip, sadece 29 dakika sahada kalabilen ve yeniden sakatlanıp sahayı terk ederek direkt soyunma odasına gitmesi sarı-kırmızılıları kızdırdı.
• Maçı protokol tribününden takip eden yöneticiler, Falcao'nun sürekli tekrarlanan sakatlığının değil, tavrının çok önemli olduğunu dile getirerek bunu kendi aralarında sorguladı.
• Oyuncunun soyunma odasına giderek umursamaz bir tavır takındığı ve böyle davranarak takımla herhangi bir bağının kalmadığını net şekilde gösterdiği yorumları yapıldı.
Teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayıran Kayserispor'da ilk aday İrfan Buz. 53 yaşındaki teknik adamla ilk temas olumlu sonuçlanırken resmi görüşmenin bugün gerçekleştirileceği öğrenildi.
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Sezon başında golcü transferinden son anda vazgeçen Kartal, ara dönemde kadrosunu yeni bir forvetle güçlendirmek için düğmeye bastı. Boşta bulunan Mario Mandzukic ve Ljajic'le takası gündeme gelen Nikola Kalinic, radarda. Schalke'den ayrılacak olan Ahmet Kutucu da hedefler arasında...
Galatasaray'ın sorunlu forveti Mbaye Diagne, Antalyaspor maçına 4 saat kala kadroda olmadığını öğrenince büyük bir şok yaşadı! Senegalli golcünün teknik heyet tarafından disiplinsiz davranışları sebebiyle cezalandırıldığı ortaya çıktı.
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