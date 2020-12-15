Hüseyin Üneş'ten duygusal veda... 'Şerefimle, namusumla'

AA

Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından görevinden istifa etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, "İki yıldır büyük gururla, onurla sürdürmüş olduğum görevimden istifa ettim. İnşallah Büyükşehir Belediye Erzurumspor için hayırlı olur." dedi.

Üneş, Kulübün Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, son 8-9 haftadır takımın oynadığı oyunda yer yer karşılık alamadıklarını söyledi.

Transfer döneminde futbolcunun, işler kötüye gittiğinde hocanın, daha fazla kötüye gittiğinde ve kamuoyu da bunu istiyorsa başkanın değişebileceğini aktaran Üneş, "Göreve geldiğimde nasıl en iyi şekilde benden sonrakine teslim ederim hep onun gayesinde oldum. İşler faza kötüye gitmeye başlayınca ve istediğim desteği de ekonomik anlamda alamayınca açıkçası burada artık yönetim anlamında bir değişikliğin yapılmasının sağlıklı olacağını düşündüm." diye konuştu.

Üneş, Erzurumspor'un kendisi için çok özel bir yeri olduğunu ve bu zamana kadar yaptığı çalışmalardan bahsederek, aldığı futbolculardan ziyade alamadığı futbolculardan dolayı kendini eleştirdiğini ifade etti.

Erzurum'un en büyük Sivil Toplum Kuruluşunun başkanlığını yapmanın mutluğunu ve gururunu yaşadığını anlatan Üneş, şunları kaydetti:

Şerefimle, namusumla arkadaşlarımla bu şehrin takımına hizmet ettim. Çoluğuma, çocuğuma bırakacağım en önemli şey hizmettir. Takdir kamuoyunun. Bugün, şartların bunu getirdiğini düşünüyorum ve kulüp kurulduğundan bu yana tek kongreyle en uzun süre kulüp başkanlığını yapmış olabilirim. İki yıl büyük gururla, onurla sürdürmüş olduğum görevimden istifa ettim. İnşallah Erzurumspor için hayırlı olur.

Hüseyin Üneş, zor şartlarda bugünlere gelen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig'de kalıcı olacağına inandığına işaret ederek, ihtiyaç duyulması halinde enerjisi ve gücü olan Erzurumspor'a gerekli takviyelerin yapılabileceğini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını dile getiren Üneş, şu ifadeleri kullandı: