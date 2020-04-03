  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Nisan 2020 Cuma 16:30
  • |
  • 03 Nisan 2020 Cuma 16:30

Hüseyin Türkmen yemek yaparak 'Evde kal' çağrısında bulundu

Hüseyin Türkmen yemek yaparak 'Evde kal' çağrısında bulundu

Paylaş

Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında kulüp tarafından hazırlanan videoyla taraftara ve vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda Hüseyin Türkmen, evinin mutfak bölümünde yemek yaptı.

"Mutfak Pasları" başlığıyla ve "Evde kal" etiketiyle paylaşılan videoda 22 yaşındaki futbolcu, 15 gündür karantinada olduğunu ve ister istemez başka faaliyetlere yöneldiğini söyledi.

Hüseyin Türkmen, mutfakta vakit geçirdiğini ancak kuru fasulyeyi ilk kez yapacağını belirterek, yemek hazırlıklarını tamamladı.

Masayı da hazırlayan Hüseyin Türkmen, kuru fasulye, pilav ve salata yaptı. Mutfağı temizlemeyi sevmediğini ifade eden Türkmen, bu konuda annesinden ve ablasından yardım aldığını kaydetti.

Paylaşılan video kısa sürede büyük ilgi görürken Türkmen, "Ben marifetlerimi sergiledim. Sıra Doğan (Erdoğan) kardeşim sende. Bu, öyle top kesmeye benzemez, mutfakta görelim seni." mesajı verdi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

UEFA: 'Ligleri erkenden tescil etmeyin'

title

Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL'lik destek

title

Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

TFF liglerin başlayacağı tarihi açıkladı
TFF liglerin başlayacağı tarihi açıkladı

TFF liglerin başlayacağı tarihi açıkladı

TFF, liglerin ne zaman başlayacağıyla alakalı bir açıklama yayımladı ve ilk kez tarih verdi.

Fatih Terim'den son dakika kararı! Suç duyurusu
Fatih Terim'den son dakika kararı! Suç duyurusu

Fatih Terim'den son dakika kararı! Suç duyurusu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

'Ligleri en geç bu tarihe kadar bitireceğiz'
'Ligleri en geç bu tarihe kadar bitireceğiz'

'Ligleri en geç bu tarihe kadar bitireceğiz'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF'nin yaptığı açıklama sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yardımcı, “Her halükarda ağustos ayının sonunda tüm liglerimizi bitireceğiz” dedi.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye büyük Avrupa müjdesi
UEFA'dan Fenerbahçe'ye büyük Avrupa müjdesi

UEFA'dan Fenerbahçe'ye büyük Avrupa müjdesi

UEFA'dan çıkan kulüp lisans koşullarının gelecek sezon için askıya alınması ve finansal fair playdeki esneklik kararları Fenerbahçe'yi rahatlattı. Daha bir ay önce kara kara Avrupa kupalarına katılım formülü arayan sarı-lacivertliler nefes aldı.

Günün transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım ezeli rakibe...
Günün transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım ezeli rakibe...

Günün transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım ezeli rakibe...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Saracchi'ye yedek arayan Cimbom, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli sol beki tercih etmesinin sebeplerinden biri ise olası yabancı sınırı kuralı.

Koç Holding'den büyük bağış
Koç Holding'den büyük bağış

Koç Holding'den büyük bağış

Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un başkan vekili olduğu Koç Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek.

Falcao paylaşılamıyor
Falcao paylaşılamıyor

Falcao paylaşılamıyor

Galatasaray'ın Kolombiyalısı için Al Hilal'den sonra Al Sadd da devreye girdi. Arap basınına göre; 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Al Sadd'dan yana kullandı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.