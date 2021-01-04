Hüseyin Türkmen, Trabzonspor'dan Kasımpaşa'ya transfer oluyor

Süper Lig 'de Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesi ile çıkışa geçen Trabzonspor'da kadro rotasyonu ara transfer döneminde yaşanacak. Bordo Mavili ekipte son dönemde aradığı forma şansını bulamayan 23 yaşındaki savunmacı Hüseyin Türkmen, ara transfer döneminde Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini belirtti. Genç savunmacı için Kasımpaşa'nın devrede olduğu ve anlaşmak üzere oldukları öğrenildi.
Trabzonspor’un transfer konusunda kolaylık sağlayacağı ve oyuncunun önünü açmak istedikleri belirtildi.
Hüseyin Türkmen bu sezon sadece 4 kez Süper Lig'de forma şansı bulabildi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından ayrı kalan Arjantinli yıldız, yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan ve çalışmalara başlayan Perotti'nin Alanyaspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Başarılı futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemezse Erzurumspor'a karşı kesinlikle sahada olacak.
Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Hüseyin Türkmen, Kasımpaşa ile anlaşmak üzere.
Trabzonspor'la anlaştığı öne sürülen Berat Özdemir'de son dakika gelişmesi yaşanıyor.
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• 22 yaşındaki ön libero için Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir de devreye girdi.
• Gençlerbirliği, Berat Özdemir için 3 milyon avro talep ediyor.
Galatasaray Süper Lig'in 17. hafta maçında yarın Konyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı kırmızılı ekibin kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığı değil, vurdumduymaz hali tepki çekti.
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• Antalyaspor maçında 46. dakikada oyuna girip, sadece 29 dakika sahada kalabilen ve yeniden sakatlanıp sahayı terk ederek direkt soyunma odasına gitmesi sarı-kırmızılıları kızdırdı.
• Maçı protokol tribününden takip eden yöneticiler, Falcao'nun sürekli tekrarlanan sakatlığının değil, tavrının çok önemli olduğunu dile getirerek bunu kendi aralarında sorguladı.
• Oyuncunun soyunma odasına giderek umursamaz bir tavır takındığı ve böyle davranarak takımla herhangi bir bağının kalmadığını net şekilde gösterdiği yorumları yapıldı.
Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'ya imza attırmak istiyor.