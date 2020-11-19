Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan yok

AKŞAM

Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan FIFA listesine bildirilmedi.

Merkez Hakem Kurulu, dün FIFA korkartı takmaya aday olan hakemleri FIFA’ya bildirdi. Yeni listede Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan yer almadı.

MHK, bu iki ismin yerine ise Abdülkadir Bitigen ile Yaşar Kemal Uğurlu’yu FIFA listesine dahil etti. Listede, Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Halis Özkahya ve Arda Kardeşler de bulunuyor.