Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan yok

Merkez Hakem Kurulu, dün FIFA korkartı takmaya aday olan hakemleri FIFA’ya bildirdi. Yeni listede Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan yer almadı.
MHK, bu iki ismin yerine ise Abdülkadir Bitigen ile Yaşar Kemal Uğurlu’yu FIFA listesine dahil etti. Listede, Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Halis Özkahya ve Arda Kardeşler de bulunuyor.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son hafta maçında konuk ettiği Türkiye'yi 2-0 yenen Macaristan'ın teknik sorumlusu Zoltan Gera, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.
A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6. hafta maçları tamamlandı.
Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin grup karşılaşmaları tamamlandı.
Galatasaray'ın gündemindeki Kenan Karaman için kulübü Fortuna Düsseldorf, son noktayı koydu.
İspanyol devi Barcelona'da kulüp çalışanları Lionel Messi'nin takımda kalmasından dolayı üzgün.
Fenerbahçe'nin Lazio'ya 17,5 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Vedat Muriqi'nin sözleşmesindeki özel bir madde yeni ortaya çıktı. Kosovalı forvetin bonservisinin ilk taksitini Sarı-Lacivertlilere yatıran İtalyan ekibi, ikinci taksiti yıl sonuna kadar yatırmazsa yüzde 18 faiz ödemek zorunda kalacak.