  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 12:54
  • |
  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 12:54

Hüseyin Eroğlu'ndan karantina günlerinde nostaljik oyun

Hüseyin Eroğlu'ndan karantina günlerinde nostaljik oyun

Paylaş

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, evinde kendi elleriyle hazırladığı nostaljik bir oyunla futbolseverleri geçmişe götürdü.

Koronavirüs salgını nedeniyle zamanını ailesiyle birlikte evinde geçiren deneyimli teknik adam, gençlik yıllarında tahta üzerine çivi çakılarak madeni para yardımıyla oynanan futbol oyununu günümüze taşıdı. Oğlu Emir ve kızı Nehir'le birlikte evinde mini bir turnuva düzenleyen Hüseyin Eroğlu, "Futbol için dev statlara, binlerce metrekare çime ve tribünde onbinlere gerek yok. Bize bir tahta, 3-5 çivi, sevdalı iki kişi de yeter. Futbol eve sığar. Evde kal. Evdeyim, güçlüyüm" mesajı verdi.

"AMACIMIZ KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRMEK"

Futbolun içinde olmaları nedeniyle uzun yıllardan bu yana ailelerinden uzak kaldıklarını ifade eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bugünlerde evimizde, ailemizle vakit geçirme şansı bulduk. Biraz da eskiye gidelim dedik. Çocuklarımız bana göre şu an şanslı değiller. Çünkü işin içine çok teknoloji girdi. Çocukluğumuzda mahallede arkadaşlarımızla oynadığımız bu oyunu şimdi yeniden oynuyoruz. Evde kalmak zorundayız. Amacımız keyifli zaman geçirmek, vaktimizi iyi değerlendirmek. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Eroğlu'nun oğlu Emir ve kızı Nehir de ilk kez karşılaştıkları nostaljik futbol oyununu sevdiklerini dile getirdi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in transferini istediği Anıl Başaran ile anlaşma sağladı

title

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan: Ligler mayıs ayında tescil edilmeli

title

Göztepeli taraftarlardan sağlık çalışanlarına destek

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam
Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam

Galatasaray, Çaykur Rizespor'un genç forveti Oğulcan Çağlayan ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı
Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı

Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Erol Bulut yer alıyor. Şu anda Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe sorusuna “Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörüyüm, Fenerbahçe'nin şu anda bana teklif sunması doğru olmaz. Sezon sonunda bu konulara bakacağız” cevabını verdi.

Terim 'alın' dedi, yönetim anında işi bitirdi
Terim 'alın' dedi, yönetim anında işi bitirdi

Terim 'alın' dedi, yönetim anında işi bitirdi

Gelecek sezon daha genç bir kadro kurmak isteyen ve bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Balıkesirspor'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 20 yaşındaki forvet Anıl Başaran'ın transferini istedi. Terim'in isteği sonrası harekete geçen yönetim, genç golcüyle görüşüp anlaşma sağladı.

Zico'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık
Zico'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Zico'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Tecrübeli hoca, sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertli takımdaki fotoğraflarını paylaştı ve “Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çalıştığım güzel zamanlarımdan“ notunu düştü.

Kalan maçlar için çılgın öneri: 'Gemiden oynansın'
Kalan maçlar için çılgın öneri: 'Gemiden oynansın'

Kalan maçlar için çılgın öneri: 'Gemiden oynansın'

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen NBA maçları için eski basketbolcus Jay Williams'tan çok konuşulacak bir teklif geldi...

Bonaventura'nın Galatasaray'a transferine koronavirüs engeli
Bonaventura'nın Galatasaray'a transferine koronavirüs engeli

Bonaventura'nın Galatasaray'a transferine koronavirüs engeli

Yeni sezonun transfer planlamasına ocak ayında resmen start veren Galatasaray'la ilgili flaş gelişme ortaya çıktı. Sarı kırmızılı yönetim, Milanlı Giacomo Bonaventura'nın menajeriyle görüşmek için randevulaştı ancak koronavirüs salgını transfere sekte vurdu.

Trabzonsporlu yıldızdan kötü haber! Ameliyat...
Trabzonsporlu yıldızdan kötü haber! Ameliyat...

Trabzonsporlu yıldızdan kötü haber! Ameliyat...

Trabzonspor'a ara transfer döneminde Stoke City'den transfer olan Badou Ndiaye, sol dizinden ameliyat oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.