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aksam.com.tr
  • 30 Mart 2020 Pazartesi 14:24
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  • 30 Mart 2020 Pazartesi 14:24

Hüseyin Eroğlu Fenerbahçe'den teklif aldı mı?

Hüseyin Eroğlu Fenerbahçe'den teklif aldı mı"

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Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine bakın ne yanıt verdi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından futbol endüstrisinin de olumsuz etkileneceğini ancak bu durumu fırsata çevirmenin de mümkün olduğunu dile getirdi. Yayıncı kuruluşa konuşan deneyimli teknik adam, "Avrupa ve dünya sporundaki gelişmeleri takip ediyorum. Bu küresel salgın spor dünyasında da olumsuz etkiler bırakacak. Rakamlar düşecek. Ülkemiz de etkilenecek. Ancak bu durumu lehimize çevirebiliriz" diye konuştu.

Tüm kulüplere Altınordu’nun özkaynak modelini öneren Hüseyin Eroğlu, "Biz yıllardan beri bu modeli uyguluyoruz. Takip ettiğimiz oyuncular var, havuzumuz çok geniş. Türkiye’deki kulüplerin bu modele dönmesi fırsattır. Artık kimse büyük transferler beklemesin, bütçeler düşecektir. Kulüpler özkaynak sistemine dönmeli. Genç oyuncular transfer edilmeli. Yabancı olacaksa da genç ve düşük maliyetli olmalı. Futbolumuzda tertemiz yeni bir sayfa açılması için önümüzde önemli bir fırsat var. Sıkıntılı süreci lehimize çevirebiliriz" dedi.

"LİGLER BAŞLAMAZ"

Oyuncuların verdikleri program dahilinde özel çalışmalar yaptığını belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Maçlar etlendikten sonra kendimizi programladık. Futbolcularımızın bir kısmı görüntülü olarak evlerinde, bir kısmı da tesislerimizde çalışıyorlar. Onları fiziksel ve mental açıdan hazır tutmaya çalışıyoruz. Maçların haziranda başlayacağını düşünürsek mayıs ayında yeniden idmanlara başlamalıyız. Benim şahsi fikrim ligler başlamaz. Sağlık her şeyin önünde gelir. Ama sorun ortadan kalkarsa ligin başlamasından yanayım" yorumunu yaptı.

"RESMİ TEKLİF YOK"

Fenerbahçe’nin kendisiyle ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine Hüseyin Eroğlu, "Fenerbahçe çok büyük camia. Ben de Altınordu gibi değerli bir kulüpte görev alıyorum. İki değerli kulüp. Bu konunun resmi bir boyutu olmadığını söylemek istiyorum. Her Türk antrenörün ileride hedef koyduğunda A Milli Takım’da ve çok değerli Türkiye’nin büyük güzide kulüplerinde çalışma hayali vardır. Bu gündeme gelmişti ama resmi olmadığı için konuşmak istemiyorum. Bakalım süreç neyi getirecek" şeklinde konuştu.

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