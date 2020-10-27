Hüseyin Eroğlu, Altınordu'yla 300. maçına çıkıyor

AA

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da aralıksız 9 sezondur görev yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bu haftaki Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasıyla 300. resmi maçına çıkacak.

Türkiye'de profesyonel liglerde birçok ekip, son dönemde sezon içinde alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktörlerini değiştirmeyi tercih ediyor.

Çoğu takımın üst üste iki sezon aynı teknik adamla çalışmadığı liglerde Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 2012-2013'ten bu yana görev yaptığı takımda 9. sezonunu geçiriyor.

Bu süreçte takımı TFF 1. Lig'e kadar taşıyan Eroğlu, son dönemde en istikrarlı teknik direktör olarak dikkati çekti. Altınordu'da genç isimlere forma şansı veren Hüseyin Eroğlu'nun oynattığı Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi isimler futbol hayatına Avrupa'da devam ediyor.

2014-2015'ten bu yana TFF 1. Lig'de mücadelesini sürdüren Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, çok sayıda takımın teknik heyetinde değişiklik yaptığı ligde istikrarını sürdürdü.

Altınordu'nun TFF 1. Lig'de bulunduğu sezonlarda 2015-2016'da sadece Altınordu, 2014-2015'te 4, 2016-2017 3, 2017-2018 ve 2018-2019'da 4, 2019-2020'de 2 takım teknik direktörünü değiştirmedi.

300. MAÇ BANDIRMASPOR'LA



Bu sezona kadar 20'si Türkiye Kupası, 279'u ligler olmak üzere 299 maçta Altınordu'da görev yapan Hüseyin Eroğlu, 31 Ekim Cumartesi günkü Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasıyla takımının başında 300. maçına çıkacak.

Geride kalan 299 müsabakada 137 galibiyet, 78 beraberlik ve 84 yenilgi alan Altınordu, 476 gol atıp, kalesinde 336 gol gördü.

- Hüseyin Eroğlu'nun karnesi

2 Kasım Pazartesi günü 48. doğum gününü kutlayacak Hüseyin Eroğlu'nun, 2012-2013'ten bu yana Altınordu'da görev yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: