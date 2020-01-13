  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 08:54
  • |
  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 08:54

Hüseyin Çimşir'in onay vermesi halinde Mamadou Sakho ile pazarlıklar başlayacak

Hüseyin Çimşir'in onay vermesi halinde Mamadou Sakho ile pazarlıklar başlayacak

Paylaş

Stoper transferinde gündeme gelen isimlerden biri olan Mamadou Sakho konusunda gözler teknik direktör Hüseyin Çimşir’de.

Savunmaya nokta atışı bir transfer yapmak zorunda olan Bordo-Mavililer ince eleyip sık dokuyor, hata yapmak istemiyor.

Genç çalıştırıcı onay verirse, Fransız yıldızın kiralanması konusunda Premier Lig ekibi Crystal Palace ile pazarlıklar resmen başlayacak.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Spor çalıştayı bugün başlıyor

title

Trabzonspor'da Antalya kampının yıldızı Obi Mikel oldu

title

Fatih Terim Arda konusunu yeniden gündeme getirecek

Cenk Tosun´un Yeni Takımı Belli Oldu

SPOR GÜNDEMİ

Spor çalıştayı başladı | CANLI aktarıyoruz...
Spor çalıştayı başladı | CANLI aktarıyoruz...

Spor çalıştayı başladı | CANLI aktarıyoruz...

Bugün başlayan ve 17 Ocak’a kadar devam edecek olan Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açılış konuşması yapıyor.

Terim Avcı'ya 6 milyon TL fark attı
Terim Avcı'ya 6 milyon TL fark attı

Terim Avcı'ya 6 milyon TL fark attı

Galatasaray’dan yıllık 18 milyon lira kazanan Fatih Terim, Beşiktaş’ın çalıştırıcısı Abdullah Avcı’ya 6 milyon lira fark atmış durumda. Terim, F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal’dan ise 8 milyon lira fazla kazanıyor.

Ronaldo'dan Merih paylaşımı geldi
Ronaldo'dan Merih paylaşımı geldi

Ronaldo'dan Merih paylaşımı geldi

İtalya Serie A'da oynanan Roma-Juventus maçında sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Merih Demiral'ın durumuna ilişkin hocası Sarri'den bir açıklama geldi. Genç stoperin takım arkadaşları Cristiano Ronaldo ve Dybala da maç sonu milli futbolcuya destek olmak için paylaşım yaptı.

Cimbom 2 milyon Euro'yu elinin tersiyle itti
Cimbom 2 milyon Euro'yu elinin tersiyle itti

Cimbom 2 milyon Euro'yu elinin tersiyle itti

Belçika ekibi Cercle Brugge, Yunus Akgün için Galatasaray’a 2 milyon Euro’luk resmi teklif sundu. Sarı-Kırmızılıların, Antalya kampına da götürülmeyen genç futbolcu için gelen bu teklifi reddetti.

Beşiktaş ikinci transferini de yaptı
Beşiktaş ikinci transferini de yaptı

Beşiktaş ikinci transferini de yaptı

Sezonun ilk yarısında gol yollarında sorun yaşayan Beşiktaş, limit sorununun aşılmasının ardından Sırp forvet Aleksandar Prijovic'in transferini de resmiyete bindirecek.

Hüseyin Çimşir onay verirse pazarlıklar başlayacak
Hüseyin Çimşir onay verirse pazarlıklar başlayacak

Hüseyin Çimşir onay verirse pazarlıklar başlayacak

Stoper transferinde gündeme gelen isimlerden biri olan Mamadou Sakho konusunda gözler teknik direktör Hüseyin Çimşir’de.

Beşiktaş'a büyük müjde! Lens'e teklif var
Beşiktaş'a büyük müjde! Lens'e teklif var

Beşiktaş'a büyük müjde! Lens'e teklif var

Beşiktaş'ta Jeremain Lens için Suudi Arabistan'dan 1 milyon Euro'luk teklif geldi. Satış gerçekleşirse bütçe de çok rahatlayacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.