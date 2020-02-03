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  • Hüseyin Çimşir'in babası Şaban Çimşir rüyasını anlattı: Oğlum şampiyonluk kupasını kaldırıyordu
  • 03 Şubat 2020 Pazartesi 10:21
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  • 03 Şubat 2020 Pazartesi 10:35

Hüseyin Çimşir'in babası Şaban Çimşir rüyasını anlattı: Oğlum şampiyonluk kupasını kaldırıyordu

Hüseyin Çimşir'in babası Şaban Çimşir rüyasını anlattı: Oğlum şampiyonluk kupasını kaldırıyordu

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçını tribünde izleyen Hüseyin Çimşir’in babası Şaban Çimşir, Bordo-Mavililerin 2-1’lik zaferi sonrası duygularını paylaştı.

Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Hüseyin Çimşir, aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran, Süper Lig'de oynadığı iki maçı da kazanan, üstelik hoca olarak çıktığı ilk derbide Fenerbahçe'yi yenen Hüseyin Çimşir ailesinin de gurur kaynağı oldu. Fenerbahçe derbisini tribünde izleyen Baba Şaban Çimşir karşılaşma sonrası duygularını paylaştı.

29 YIL ÖNCEYE GİTTİM

Baba Çimşir, "Trabzonspor'da göreve geldiği günden bu yana çok heyecanlıyım. İmzayı attığı ilk gün, Hüseyin'i daha 10'lu yaşlarındayken yani bundan 29 yıl önce Trabzonspor kulübünün kapısından içeri soktuğum gün gözümün önünde canlandı. Şu an geldiği nokta ise gerçekten gurur verici. Bir baba daha ne isteyebilir ki... Oğlumla gurur duyuyorum. Çok daha iyi işler başaracağına inanıyorum. O her zaman çalıştı ve hep bu günleri hayal etti" dedi.

Fenerbahçe maçının bitiş düdüğü ile böyle sevinen baba Şaban Çimşir, "Tribünde yerimde duramadım. Hop oturup hop kalktım. Oğlum saha kenarında ne heyecan yaşadıysa, neler hissettiyse ben tribünde daha fazlasını yaşadım" dedi.

ŞAMPİYONLUĞA İNANCIMIZ ARTTI

Şaban Çimşir, orta yaş üstü Trabzonsporlular olarak son dönemde heyecanlarının iki-üç kart arttığını belirterek, "Takım bu sezon hepimizi mutlu ediyor. Benim gibi daha önce şampiyonluk görmüş birçok arkadaşım da yeniden o mutluluğu yaşayacağımıza inanıyor" diye konuştu.

RÜYAMDA KUPAYI KALDIRIYORDU

Baba Çimşir gördüğü bir rüyayı da paylaştı: "Bir süre önce bir rüya gördüm. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırıyorduk. Yaşadığım duyguları tarif etmekte zorlanıyorum ama şunu söyleyebilirim. Hüseyin bu takımın her zaman bir parçasıydı ve başarıyı hak ediyor. Ailesi olarak yanındayız."

(Sabah)

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