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  3. Hüseyin Çimşir'e yardımcı hoca arayan Trabzonspor'da adaylardan biri de Jose Bosingwa

Hüseyin Çimşir'e yardımcı hoca arayan Trabzonspor'da adaylardan biri de Jose Bosingwa

Hüseyin Çimşir'e yardımcı hoca arayan Trabzonspor'da adaylardan biri de Jose Bosingwa

Trabzonspor'da Hüseyin Cimşir, Ünal Karaman'ın yerine takımın başına geçerken yardımcı hoca düşünülmeye başlandı.

Trabzonspor'da Hüseyin Cimşir, Ünal Karaman'ın yerine takımın başına geçecek.

Trabzonspor yönetim kendisine 3 yardımcı daha getirecek.

Karadeniz Gazete'nin haberine göre, Bunlardan üçünün de Trabzonspor'un içinden yetişmiş, camiayı bilen ve Süper Ligi tanıyan isimler olmasına dikkat ediliyor.

Akıllara gelen ilk isimler son olarak Boluspor'u çalıştıran Orhan Kaynak ile Sakaryaspor'u çalıştıran Abdullah Ercan olurken diğer bir isminse Jose Bosingwa olması düşünülüyor.

Ahmet Ağaoğlu yardımcı antrenörlerden birinin yabancı olacağını açıklamıştı.


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