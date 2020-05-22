  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Mayıs 2020 Cuma 14:26
  • |
  • Son Güncelleme:

Hüseyin Çimşir'den Sörloth'a yakın markaj

Hüseyin Çimşir'den Sörloth'a yakın markaj

Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth'un durumuyla yakında ilgileniyor.

Ayağında ağrılar bulunan Norveçli oyuncunun takımla birlikte taktik çalışmalara başlaması için adeta seferberlik ilan edildi.

Süper Lig’in geri kalan bölümünü oynamak için 5 Mayıs tarihinde çalışmalara başlayan Trabzonspor, takım halinde hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Bir taraftan ise tedavi sürecinde olan oyuncuların tekrar takımla birlikte çalışmalara başlaması için de yoğun mesai harcanıyor. Özellikle ligin geri kalan bölümünde önemli işlere imza atması beklenen takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth’unda takımla birlikte taktik çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Süper Lig’e verilen arada ülkesine gitti

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Süper Lig’e verilen arada izinli olarak 7 Nisan’da ülkesi Norveç’e gitmişti. 22 Nisan’da Trabzon’a dönenen golcü oyuncu yurtta geçirdiği 14 günlük karantina sürecinin ardından 6 Mayıs’ta takıma katılmıştı. Ayağından kapsül zedelenmesi bulunan oyuncunun zaman zaman meydana gelen ağırları nedeniyle kuvvet çalışmalarına ağırlık verildi. Sörloth’un kuvvet çalışmalarının yanı sıra takımla birlikte taktik çalışmalarında yer alması bekleniyor.

Hüseyin Çimşir, yakında ilgileniyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, golcü oyuncunun durumuyla yakından ilgileniyor. Haziran ayında başlayacak Süper Lig maçları öncesi golcü oyuncunun tam olarak hazır hale gelmesini bekleyen genç teknik adam ligin geri kalan 8 haftalık bölümünde Norveçli oyuncudan en üst düzeyde yararlanmak istiyor.

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

20 sporculu aile, evlerinin bodrum katını spor salonuna çevirdi

title

Denizlispor'da Stackhowiak gerçeği

title

Ceferin EURO 2020'nin seyircili oynanacağını umuyor

Kenan Sofuoğlu'nun belgeseli yarın yayınlanacak!

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi
Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi

Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi

Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi. Bordo-mavililer Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran ile anlaşma sağladı. İşte resmi açıklama.

Galatasaray yıldız ismin menajerini çağırdı
Galatasaray yıldız ismin menajerini çağırdı

Galatasaray yıldız ismin menajerini çağırdı

Belhanda'nın menajeri D'Avilla'yı İstanbul'a çağıran sarı-kırmızılı yönetim, bir toplantı gerçekleştirerek ciddi teklifleri masaya yatıracak..

Galatasaray'da ilk imzaları onlar atacak
Galatasaray'da ilk imzaları onlar atacak

Galatasaray'da ilk imzaları onlar atacak

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç... Fenerbahçe'nin de çok istediği iki yıldız için Galatasaray, kaynak bulmaya çalışıyor.Yönetim, lig biter bitmez Mert ve Emre'ye ön protokolde belirlenen imza paralarını ödeyip, bu işi bitirmeyi hedefliyor.

İşte G.Saray'ın forvet adayları! Yıldız geliyor
İşte G.Saray'ın forvet adayları! Yıldız geliyor

İşte G.Saray'ın forvet adayları! Yıldız geliyor

Mandzukic menajerler tarafından önerildi, Terim'in 1 senedir istediği Tetteh'i kulübü Sparta Prag satmaya karar verdi. İtalyan basınına göre ise Balotelli konusunda Cim Bom görüşme halinde. İşte golcü transferindeki yeni gelişmeler..

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Four Four Two dergisine konuştu, "Fenerbahçe nerede ihtiyaç duyarsa orada olacağım" dedi.

Trabzonspor'da Sosa'nın yerine o geliyor
Trabzonspor'da Sosa'nın yerine o geliyor

Trabzonspor'da Sosa'nın yerine o geliyor

Bordo-Mavililer, PAOK'ta kiralık olarak oynayan Josip Misic'in peşinde. Ancak Yunan ekibinin 2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun olması nedeniyle Karadeniz devi şu an için beklemede...

Anadolu Efes'te test günü
Anadolu Efes'te test günü

Anadolu Efes'te test günü

Anadolu Efes Basketbol Takımı'na kulübün Merter'deki tesislerinde koronavirüs testi yapıldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.