Hüseyin Çimşir'den psikolojik kondisyon

Süper Lig’in yeniden başlama ihtimaline karşı kalan 8 haftalık bölüme yönelik hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, kuvvet çalışmalarını ön planda tutarak fizik olarak takımı hazır hale getirmeye çalışıyor. Oyuncularının durumundan ve çalışma temposundan oldukça memnun olan genç teknik adam psikolojik kondisyonu ön planda tutarak yapılan antrenmanlarda oyuncularını moral ve motivasyon anlamında belirli düzeye getirmeye çalışıyor.
Önemli mesafe aldı
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, futbolcuların karantina günlerinde antrenman programlarını ve durumlarını yakından takip etse de, 10 gündür birlikte antrenman yaptığı oyuncularıyla, Süper Lig’in yeniden başlama ihtimaline karşı kısa zamanda önemli bir mesafe aldı. Bordo-mavili takımın başına geldiği günden beri yaptığı hamlelerle takımına en iyi etkiyi yapan isimlerin arasında ilk sırada yer alan Çimşir, zorlu süreçte de takımını toparlama ve yeniden diri tutma anlamında önemli katkıda bulundu.
Trabzonspor sezonun tamamlanmasını bekliyor
Süper Lig lideri Trabzonspor, futbolcu transferinden, ekonomik planlamalara kadar gelecek sezonlarla ilgili alacağı kararlar için 2019-2020 sezonunun tamamlanmasını bekliyor. Süper Lig’i zirvede tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı hedefleyen bordo-mavililer, korona virüs nedeniyle tüm dünya da etkisini göstermesi beklenen ekonomik sıkıntılara karşı da önlemler alıyor. Karadeniz ekibi, sezonun netleşmesiyle birlikte iç transferden, dış transfere kadar yaptığı görüşmelerde bir dizi değişikliğe gidecek.
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