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aksam.com.tr
  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 21:15
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  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 21:15

Hüseyin Çimşir: Rakipler bize bunları yapacak

Hüseyin Çimşir: Rakipler bize bunları yapacak

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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Çimşir, "Maçın ilk 20 dakikası istediğimiz oyunu oynayamadık. Sonrasında sistem değişikliği yaptık ve oyun istediğimiz tarza geldi. Maçı hak ettik, kazandığımız için mutluyuz. Bütün oyuncularımı kutlarım. Hedefe bir adım daha yaklaştık, bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

Sörloth'un gördüğü kırmızı kart için konuşan genç teknik adam, "Bizim oyuncularımızın sahada kalmak için direnmesi gerekiyor. Rakibin, Alexander Sörloth'a tekmesi var, hakem onu verseydi atılmazdı. Bizim işimiz zor, rakipler bize karşı bunları yapacaklar. Bizi sinirlendirmek isteyecekler ama biz sakin kalmalıyız" ifadelerini kullandı.

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