Hüseyin Çimşir: Önde baskı yapın

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimsir oyuncularına, “Topu kaptırdıktan sonra çabuk tepki verin. Anında reaksiyon gösterin” talimatı verdi.

AKŞAM

TRABZONSPOR, ligin 20. Haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Hüseyin Çimşir işleri sıkı tutuyor. Antrenmanlarda yapılan çalışmalar sırasında oyuncularından önde baskı yapmalarını isteyen Çimşir, “Topu kaptırdıktan sonra çabuk tepki verin. Anında reaksiyon gösterin. Önde baskı yaparak yeniden topu bize kazandırmaya çalısın. Rakibi beklemeyin” seklinde uyarılarda bulundu. Oyuncularından sakin kalmalarını da isteyen genç teknik adamın Rodrigues ve Vedat’a da özel anlam aldığı belirtildi. Bordo- Mavililer, derbi için duran top çalışmaları da yapıyor.