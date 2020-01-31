Hüseyin Çimşir: Önde baskı yapın

AKŞAM
TRABZONSPOR, ligin 20. Haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Hüseyin Çimşir işleri sıkı tutuyor. Antrenmanlarda yapılan çalışmalar sırasında oyuncularından önde baskı yapmalarını isteyen Çimşir, “Topu kaptırdıktan sonra çabuk tepki verin. Anında reaksiyon gösterin. Önde baskı yaparak yeniden topu bize kazandırmaya çalısın. Rakibi beklemeyin” seklinde uyarılarda bulundu. Oyuncularından sakin kalmalarını da isteyen genç teknik adamın Rodrigues ve Vedat’a da özel anlam aldığı belirtildi. Bordo- Mavililer, derbi için duran top çalışmaları da yapıyor.
Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli’den derbi kehaneti: “Bu maçın bütün sonuçları yüzde 33.3’tür. Nwakaeme’nin cezalı olması Trabzonspor için bir dezavantajdır. Bu karşılaşma golsüz geçmeyecek. Bu maç 0-0 bitmeyecek. Kırmızı kart dengeyi bozar.”
Çin federasyonu, 22 Şubat’ta başlaması planlanan lig ve diğer tüm futbol liglerini erteleme kararı aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki yıldız oyuncularda endişeli bekleyiş var.
Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta düzenlediği coşkulu törenle yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Cruzeiro'nun 29 yaşındaki stoperi Manoel Messias, Trabzon'a geldi.
Ersun Yanal, oyuncularına “Başakşehir maçında olduğu gibi birlikte oynarsak bu maçı kazanırız. Saha içine konsantre olun” uyarısı yaptı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 22. haftasında deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaştı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimsir oyuncularına, “Topu kaptırdıktan sonra çabuk tepki verin. Anında reaksiyon gösterin” talimatı verdi.