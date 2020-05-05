Hüseyin Çimşir, karantina sonrası oyuncuların formundan memnun

Korona virüs salgını nedeniyle Süper Lig’e verilen arada antrenmanların iptal edilmesinden dolayı bireysel çalışmalarını evlerinde sürdüren oyuncular antrenman sahalarına döndü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gruplar halinde gelerek hazırlıklarına başlayan bordo-mavili takımda teknik direktör Hüseyin Çimşir, karantina süresini evlerinde geçiren ve program dahilinde çalışmalar yapan oyuncularının durumlarından memnun kaldığı, Süper Lig’in başlama ihtimalinin ön görüldüğü tarihe kadar olan bölümde ise bazı eksiklikleri giderecekleri belirtildi.
Yeni antrenman programına uyum sağlayacaklar
Yaklaşık 1 buçuk aydır futboldan ve sahalardan uzak kalan oyuncular, bireysel olarak çalışsalar da başlayacak olan yeni sürece uyum sağlamaya çalışıyorlar. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri uygulayan Trabzonspor’da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, yeni antrenman programına oyuncularının uyum sağlaması için çabalıyor. Başlangıç aşamasında gruplar halinde dayanıklılık antrenmanları yapan oyuncular koşuları gerçekleştiriyorlar.
Ruhsal hazırlık
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, fizik ve kondisyon antrenmanlarının yanı sıra mental olarak oyuncularını sürece hazırlamaya çalışacak. Süper Lig’de lider durumda olan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Karadeniz ekibinde beklentilerin yüksek olması nedeniyle genç teknik adam, futbolcuların tekrar yarışı sürdürebilecek mücadele anlayışı kazandırmak için yoğun mesai harcayacak. Çimşir, süreçle ilgili zorluk yaşayan oyuncularıyla da yakından ilgilenerek kafalarını rahatlatmaya çalışacak.
Oyuncular biraz olsun rahatladı
Süper Lig’e ara verilmesiyle beraber evlerinde karantina günlerini geçiren oyuncular yeniden antrenman sahalarına dönmenin moralini yaşıyor. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanlarda sosyal mesafeden dolayı birbirlerinden uzak olsalar da yeşil sahada çalışıyor olmanın heyecanını yaşıyor. Trabzonsporlu futbolcuların sürecin nasıl işleyeceği noktasında ise kafalarında soru işaretleri bulunuyor.
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