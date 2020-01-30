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aksam.com.tr
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 09:56
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  • 30 Ocak 2020 Perşembe 09:56

Hüseyin Çimşir ilk büyük maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak

Hüseyin Çimşir ilk büyük maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak

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Süper Lig'in en genç hocası unvanına sahip 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un başında ilk büyük maçına cumartesi günü çıkacak.

Trabzon yerel basınının bir gün önce "Oyuna gelme" ortak başlığı ile sağduyu çağrısı yapmasının ardından dün de Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bir video ile taraftara seslendi: "Hikayeyi bilirsiniz, öğretmen sınıfa girer girmez karatahtanın önüne geçer ve kocaman bir 1 rakamı çizer… Sonra öğrencilerine dönerek bakın bu kişiliktir der… Yani hayatta sahip olduğunuz en değerli şey. Ardından birin yanına bir sıfır koyar, bu başarıdır... Başarılı bir kişilik biri 10 yapar der. Sıfırlar böyle uzayıp gider ta ki öğretmen eline silgiyi alıp en baştaki biri silene kadar. Hoca sınıfa dönerek son sözünü söyler, kişiliğiniz yoksa öbürleri hiçtir" diyerek ders niteliğindeki hikayeyi anlatan Başkan Ağaoğlu F.Bahçe derbisi özelinde, Türk futboluna şu mesajı verdi:

KARAKTERİMİZ SAĞLAM

"Futbol dünyasında da aynı şey geçerlidir. Birin yanına koyduklarınız değişir yalnızca. Şampiyonluklar koyarsınız, dizi dizi kupalar, büyük zaferler, unutulmaz goller ama işte o bir rakamı yoksa hepsinin önünde, geride kalanlar kocaman bir hiçtir. Trabzonsporlu olmaktan da bu nedenle gurur duyuyorum. Başarılarımızı da anlamlı kılan çok ama çok sağlam bir karakterimiz var. Futbolun ilkelerine aykırı formüller içinde bulunduğumuz koşulları hiçe sayarak yapılan provokasyonlar, şiddet ve düşmanlığı körükleyen açıklamalar bize ait olamaz. Şimdi dişimizi tırnağımıza takarak sahada mücadele etmek de tribünde nefesimiz tükenene dek takımımızı desteklemek de boynumuzun borcudur."

HÜSEYİN ÇİMŞİR: HIRSLI OYNAYIN

Süper Lig'in en genç hocası unvanına sahip 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un başında ilk büyük maçına cumartesi günü çıkacak. F.Bahçe karşılaşmasına günler kala antrenmanları basına kapatan Çimşir, rakibin etkili hücum silahlarına da özel önlem alacak. Oyuncularına rakibin Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta sergilediği etkili oyundan örnekler veren genç hocanın, "Sahada agresif olalım, hırslı olalım ve topun kontrolü genelde bizde olsun" diyerek uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

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Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı evinde oynadığı son 5 maçta yenilmedi. Bordo-mavililer 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

(Sabah)

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