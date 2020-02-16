Hüseyin Çimşir: İkinci yarı farkı açabilirdik

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Sivasspor'u 2-1 ile geçerek liderliğe yerleştikleri maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Çimşir, "Oyunda 65-70 dakika üstünlük bizdeydi. Farkı arttırabilirdik. 70'ten sonra skorun verdiği rahatlıkla geriye çekildik. Bu kadar geriye yaslanmadan oyunu bitirmeliyiz. Kazandığımız için mutluyuz, arkadaşların emeklerine sağlık" dedi.

Nwakaeme'nin sakatlığı sorulan antrenör, "Anthony Nwakaeme'nin adalesiyle ilgili bir sıkıntısı oldu ama çok ciddi olduğunu düşünmüyorum. Pazartesi kontrolden sonra durumu daha net konuşabiliriz." cevabını verdi.