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aksam.com.tr
  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 00:24
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  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 00:24

Hüseyin Çimşir: Hem oyunu hem skoru hak ettik

Hüseyin Çimşir: Hem oyunu hem skoru hak ettik

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde eden Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hüseyin Çimşir, "Galip geldiğimiz için bütün oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Mücadele ve ciddiyetlerinden dolayı kutluyorum. Oyun başında sistemle alakalı paylaşım hataları yaptık. Sonrasında sistemi değiştirip 4-4-3'e dönünce, oyun da bizim istediğimiz şekilde oldu. Maçı genel itibarıyla hem oyun hem de skor olarak hak ettiğimizi düşünüyorum. İkinci maç için avantajlı bir skor yakaladık" diye konuştu.

Çimşir, bir basın mensubunun, Abdulkadir Parmak'ın Obi Mikel'in yerinde görev almasıyla takımın daha ofansif oynadığını belirtip, sistem değişikliği ihtimalini sorması üzerine, şunları söyledi:

 "Ben geldikten sonra bu sistemi dönem dönem kullandık. Obi Mikel ile kullandık. Sosa ve Badu'yla oynadık. Bu maç itibarıyla Abdulkadir Parmak'ı orada deneme ihtiyacı duyduk. Oyuncuları da görmek için bir arayışımız var. Abdulkadir Parmak da başarılı oldu. Takım içinde oyuncuları farklı mevkilerde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu bize avantaj sağlıyor. Çünkü bir oyuncunun farklı pozisyonlarda oynamasıyla, kulübeye başvurmadan içeride sistemi ve oyunu değiştirme şansımız oluyor. Bu tarz oyuncuların fazla olması bizim için avantaj."

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