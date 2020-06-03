Hüseyin Çimşir: 'Hak ettiğimiz kupaları alacağız'

Süper Lig lideri ve Ziraat Türkiye Kupası yarı finalisti Trabzonspor iki cephede birden mutlu sona ulaşmak istiyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de oyuncularını fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da zorlu sınavlara hazırlamak için hemen her gün motivasyon konuşmaları yapıyor.
Hüseyin Çimşir'in üzerinde durduğu en önemli nokta ise özellikle ligin kalan haftalarının çok daha zorlu geçeceği.
HEPİNİZİN HIRSINDAN MEMNUNUM
Bordo-mavili teknik adam oyuncularına yaptığı konuşmalarda, "Şu an hak ettiğimiz yerdeyiz ancak hak ettiğimiz kupaları henüz almadık, almalıyız ve alacağız. Bu şehir, bu kulüp ve siz bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Bunun kolay olmayacağını bilerek yapacağımız mücadele bizi başarıya götürecektir. Ben hepinizin arzusu ve hırsından fazlasıyla memnunum. Çok daha iyi olabilir miyiz? Evet olacağız" ifadelerini kullanıyor.
(Sabah)
Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına son noktayı koydu. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, 15 gün önce Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ile bir görüşme yaptı. Yapılan bu görüşmede prensip anlaşmasına varıldı. Bulut, yeni sezon için çalışmalara başladı.
Trabzonspor'un 1.3 milyon euroluk sözleşme teklifini kabul etmeyen ve Galatasaray ile görüşen Novak, Fenerbahçe'ye 1.8 milyon euroya ‘Evet' dedi. Başarılı oyuncu 500 bin euro da imza parası alacak.
Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.
Takımın 1 numaralı kalecisi olacağı bir takıma gitmek isteyen Uğurcan Çakır, Liverpool ve Tottenham'ın tekliflerine rağmen tercihini Sevilla'dan yana kullandı. Başarılı kalecinin bu kararı Trabzonspor yönetimini şaşırttı. Bordo-Mavililer, Uğurcan'ı Premier Lig ekiplerine satıp daha fazla gelir elde etmeyi planlıyordu.
Sezon sonunda takımdaki 4 kiralık yabancının (Onyekuru, Lemina, Seri, Andone) kontratı biterken, kiralık giden 4 yabancı (Maicon, Diagne, Babel, Ozornwafor) geri dönecek. En büyük sürpriz ise Belhanda'da yaşanabilir.
Inter Miami'nin teklifini reddeden Falcao, maaşında da yüzde 15 indirime gitti. Eski ünlü futbolcu Beckham, Galatasaray'ın tecrübeli forveti için teklif yapmış ancak reddedilmişti. 34 yaşındaki yıldız, Türkiye'de mutlu olduğunu söylerken “kesinti” talebini de kabul etti.
Siyah-Beyazlılar, futbol A takımının forma göğüs sponsorluğu için Beko ile anlaşma sağladığını önceki gün resmen duyurmuştu.